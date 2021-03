Ascolti tv 8 marzo analisi: Il miglior Montalbano non fa il botto, ma manda un messaggio a Ricciardi e Lobosco. Canale 5 sale allegra sul Titanic

Ben girato e molto ben interpretato, Il metodo Catalanotti rimane però distante dai record della saga di Vigata. Lontane e staccate però, per numeri di Auditel ma anche per qualità e forza televisiva, sono perora le prestazioni di Ricciardi e Lobosco, i commissari che si sono inseriti nello stesso solco. Canale5 si salva (?) proponendo ancora Winslet e Di Caprio.

Ascolti tv: nella graduatoria della saga di Vigata rimane al comando La giostra degli scambi, davanti a Come voleva la prassi.

Non si apprezzava il profumo di arancini e neanche quello di pasta ai frutti di mare. Ma c’era di nuovo in campo la forza del vero capostipite poliziesco della fiction Rai, lunedì 8 marzo. Non era celebrato, come nei precedenti episodi, il culto dell’amicizia virile ed appariva chiaro che il sempre più attempato Salvo Montalbano aveva perso per strada, forse per sempre, lo slancio ideale e politico che l’animavano. L’amore, il colpo di fulmine, con il personaggio interpretato da Greta Scarano a innescarli, entravano in gioco ‘aspirazionalmente’, come scorciatoia per dissolvere, più che risolvere, i problemi più profondi dell’animo di Salvo; della sua psiche, verrebbe voglia di dire.

Il sole e la luce del parallelo trentasette non evocavano negli spettatori una vivace e disincantata commedia umana, indicando all’inconscio e al conscio il punto di approdo ideale per le prossime vacanze estive. Ma mostravano per una volta un beckettiano e malinconico palco del teatro dell’assurdo.

Meno vitalista e più malinconico, Montalbano invecchia e declina?

Era meno vitalista, apparendo un po’ surreale e pessimista, ma era realizzato molto meglio dei capitoli della saga immediatamente precedenti (La rete di protezione, aveva avuto 9,5 milioni di spettatori ed il 33,2% di share e Salvo amato, Livia mia era arrivato a 9,377 milioni ed il 39% nel coviddiano 2020, oltre tutto segnato da molti lutti per la produzione) Il metodo Catalanotti. Tanto impegno però, come succede spesso anche in tv, restringe un poco, invece di allargarla, la platea del consenso televisivo, comunque massiccio. Ieri dunque Il Commissario Montalbano anche da questo punto di vista ha lanciato un chiaro messaggio agli altri buoni prodotti della fiction Rai che si sono inseriti nello stesso solco. Domenica sera Le indagini di Lolita Lobosco, con Luisa Ranieri protagonista, aveva raggiunto quota 6,850 milioni ed il 29,8% di share. E una settimana fa il finale di stagione de Il commissario Ricciardi, aveva riscosso 5,9 milioni di spettatori e 24,7%. Ieri con Catalanotti, Luca Zingaretti ha comunque conseguito 9 milioni ed il 38,4% di share, rimanendo però lontano dai risultati top della serie camilleriana firmata Palomar.

Il podio di Camilleri e il contesto Catalanotti

Nel 2019, ad esempio, L’altro capo del filo aveva raccolto 11,1 milioni di spettatori ed il 44,9%, terzo risultato di sempre. Mentre nel 2018 La giostra degli scambi aveva avuto 11,386 milioni di spettatori con il 45,1%, conquistando la vetta della graduatoria assoluta. Nel 2017 Come voleva la prassi aveva convinto 11,268 milioni di spettatori con il 44,1%, conseguendo la seconda posizione del podio. Va dato atto al capitolo appena trasmesso de Il Commissario Montalbano di avere affrontato una controprogrammazione facile, ma non facilissima. Su Sky, Inter-Atalanta, vinta dai padroni di casa per uno a zero con catenaccio finale, ha avuto 1,770 milioni e 6,5% di share.

Canale5, distante sideralmente dall’altra ammiraglia in queste settimane, ha scelto di salire simbolicamente sul Titanic salvando una quota certa di 1,9 milioni di spettatori con l’11,4%. Una buona difesa, tra i programmi veri, l’ha fatta Rete4, che con Quarta Repubblica ha conseguito 1,1 milioni ed il 5,8%. Poco da dire sulle performance dei film sulle varie reti: su Italia 1 Tre uomini e una gamba a 1,026 milioni di spettatori e 4,1%; su Rai Tre Il castello di vetro a 838mila spettatori ed il 3,4%; su Rai2 Colette a 491mila spettatori e 1,9%; su La7 The Lady a 278mila e 1,2%.

Le altre partite di giornata. Torna Amadeus, bene Bonolis al rientro, ma Insinna va forte. Bene Matano

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,583 milioni di spettatori e 20%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,4 milioni di spettatori con il 15,8%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,347 milioni di spettatori con il 4,8%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,626 milioni di spettatori e 6% e Un Posto al Sole 1,827 milioni di spettatori e 6,5%. Su La7 Otto e Mezzo 2,051 milioni di spettatori e 7,3%. Su Rete4 Stasera Italia 1,3 milioni e 4,9% nella prima parte e 1,1 milioni di spettatori e 3,9% nella seconda parte. Su Rai2 Tg2 Post 801mila spettatori e 2,8%.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,626 milioni di spettatori e 2,5%, L’Eredità 5,3 milioni di spettatori e 23,63%. Su Canale5 Avanti il primo 2,962 milioni di spettatori e 17,7%, Avanti un altro 4,3 milioni di spettatori con il 20,3%. Su Rai3 il TGR 3,670 milioni di spettatori e 16%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 13,3% e 18%; Storie Italiane 20,3% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 17,3%, 16,8%, e 12,8%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 3,5%. Su Rai3 Agorà 8,1% di share, Mi Manda RaiTre 5,4%. Su La7 Omnibus 4%, Coffee Break 3,9%.

A mezzodì su Rai1 Giornata della donna a 14,7%; E’ sempre mezzogiorno 14,8%. Su Canale 5 Forum 16,9%. Su Rai2 I Fatti Vostri 7,2% e 8,3%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6%. Su Rai3 Elisir 6,8%, Quante Storie 6,5%. Su Rete4 Il Segreto 1,3% di share, La Signora in Giallo 4%. Su La7 L’Aria che Tira 5,8% e 4,5%.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,9%, Il paradiso delle signore 17,6% e Vita in diretta 18,2% di share. Su Canale5 Beautiful 16,9%, Una Vita 17,1%, Uomini e donne 22,4%, Amici 20,9%, Daydreamer 18,2%, Pomeriggio Cinque 15,3% e 16,2%. Su Rai 2 Ore 14 3,4%; Detto fatto 5,1%. Su Rai3 Geo 7,7% e 10,9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6%. Su La7 Tagadà 3,2% e Tagadoc 1,3%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 14,7%. Su Canale 5 il Tg5 12%. Su Rai2 Suffragette 2,2%. Su Rai 3 Linea Notte 4,7%. Su Italia1 Tiki Taka 7,5% di share. Alle 20.00: Tg1 6,4 milioni e 25,4%, Tg5 5,020 milioni e 19,5%; TgLa7 a 1,573 milioni e 6,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de Il metodo Catalanotti)