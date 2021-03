Ascolti tv 8 marzo 2021: torna Montalbano e fa più di Sanremo

Ascolti tv: la fiction di Rai1 fa più di alcune serate del Festival di quest’anno

L’ultimo episodio della saga, il più atteso, e così Il commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti su Rai1 ieri sera ha registrato ascolti che hanno fatto impallidire la maggior parte delle cinque serate dell’ultimo Festival di Sanremo con il 38,4% di share media e 9,016 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 24,73% e 5,9 milioni con Il commissario Ricciardi.

Canale5 ha provato a resistere con una difesa conservativa, proponendo per l’ennesima il film classico Titanic, che ha portato a casa l’11,4% e 1,913 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia di Mediaset aveva fatto il 25,4% e 4,2 milioni con la finale del Grande Fratello Vip.

Terza posizione per Quarta Repubblica su Rete4 con il 5,8% e 1,136 milioni di contatti. Lunedì scorso il talk show di Nicola Porro aveva fatto il 5,65% e 1,2 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio il film Tre uomini e una gamba su Italia1 con il 4,1% e 1,026 milioni di spettatori, poi Il castello di vetro su Rai3 con il 3,4% e 838 mila e il film Colette su Rai2 con l’1,9% e 491 mila.

Chiudono Alessandro Borghese 4 Ristoranti su Tv8 all’1,7% e 452 mila contatti, poi il film Rocky Balboa su Nove all’1,4% e 330 mila e The Lady su La7 all’1,8% e 278 mila.

Il posticipo di Serie A tra Inter e Atalanta ha registrato il 6% di share media sui canali di Sky Sport.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 24,4% di share media, mentre Avanti un altro su Canale5 al 20,3%.

In access prime time Guess my age su Tv8 all’1,8% e 510 mila, mentre Deal with it su Nove all’1,96% e 543 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Il commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti)