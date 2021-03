Ecco a voi la Grey’s Anatomy all’amatriciana

Allievi, la vita (vera) degli specializzandi in ospedale

Corriere della sera, pagina 40, di Chiara Maffioletti.

Diletta Barone guardava sempre Grey’s Anatomy. «Ma quando hanno iniziato a far morire un po’ troppi pazienti ho smesso», racconta in una piccola pausa dal suo turno. Ha 26 anni ed è una degli specializzandi protagonisti di Allievi, docu-serie in sette puntate in onda su Tv2000 dal 15 marzo, in seconda serata. L’idea è andare oltre la consueta e abbondante narrazione fiction dei medici in tv e raccontare le vite dei medici specializzandi della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica che operano all’interno del Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Quelli veri. «La serie, in fondo, è uno spioncino sulla nostra vita – riprende Barone -. Siamo la manovalanza dell’ospedale, ma la nostra figura è sempre stata raccontata in modo molto romanzato. In questo caso Invece, l’idea è mostrare il lato pratico così che tutti possano farsi un’idea di chi siamo».

Il programma segue la giornata tipo di tre specializzandi che frequentano diverse scuole di specializzazione: il risultato è un racconto corale, proprio come in una fiction. Soltanto che è tutto vero. Tutte le emozioni, le passioni e le pressioni, le fatiche e le speranze. Dietro ogni giovane medico c’è una storia da raccontare, fatta dalle sue origini, dalla sua famiglia, dal perché della sua scelta universitaria, dallo studio e della vita in ospedale. Per poi arrivare al centro di tutto: il rapporto medico-paziente, il fulcro di questo programma.

«Tv2000 ha creduto fin da subito in questo progetto – fa sapere Vincenzo Morgante, direttore di Tv2000 – nella convinzione che portare al grande pubblico le straordinarie storie di questi specializzandi fosse il giusto riconoscimento del loro servizio al Sistema sanitario nazionale e al Paese. Si cura la malattia, ma soprattutto il malato. E il racconto della docu-serie Allievi parte proprio da qui. Protagonista è la centralità della persona nell’approccio alle cure. Siamo coscienti di esserci fatti carico di un messaggio di particolare valore».

(Nella foto Allievi)