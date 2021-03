Serie A ancora in stallo: sette club scrivono alla Lega

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: non si vede soluzione per i diritti tv del calcio italiano, con le squadre della serie massima serie ancora divise.

Lega spaccata, lettera di 7 club a Dal Pino sui diritti tv

Gazzetta dello Sport, pagina 15, di A.G.

La Lega di A è sempre più spaccata: i club si ritroveranno giovedì o venerdì nell’ennesima assemblea. Lo stallo ha finora impedito l’assegnazione dei diritti tv e le ultime mosse non aiutano a ricompattare la situazione. Sette club (Juve, Lazio, Inter, Atalanta, Fiorentina, Napoli e Verona) sono le firmatarie di un’altra lettera, indirizzata ai vertici Lega (presidente Dal Pino e a.d. De Siervo) e agli altri 13 club per ribadire la contrarierà all’operazione con i fondi, sottolineando «la necessità di procedere senza indugio all’assegnazione dei diritti», con la minaccia di «legittime pretese risarcitorie», se si arrivasse a invalidare il bando per non aver ceduto i diritti entro il 29 marzo, data di scadenze delle proposte di Dazn e Sky.

Ieri sera la replica di Dal Pino: ricorda come la votazione per i diritti tv sia stata chiamata «4 volte negli ultimi 25 giorni» e evidenzia come «la mancata assunzione di delibere sia conseguenza soltanto dell’incapacità delle associate di superare i loro conflitti». Augurandosi, conclude, che vengano superati «nel primario interesse collettivo».

(Nella foto Nicola Zingaretti da Barbara D’Urso)