Ascolti tv 7 marzo digital e pay: Serie A al 7% alle 15, al 3,9% con Napoli-Bologna alla sera. Sei proposte free sopra 400mila, vince Barbieri

Ascolti Tv calcio: le partite in onda alle 15 su Sky a 1,140 milioni.

Focus sul calcio e sul match della sera – divertente con un Lorenzo Insigne super, ma non il più rilevante per la classifica, -nella domenica di Serie A del 7 di marzo. Su Sky alle 15.00 Verona-Milan ha avuto 744mila spettatori e il 4,6% di share, alle 18.00 Sampdoria-Cagliari ha conseguito 546mila spettatori e il 2,6%; per Diretta Gol, inoltre, 304mila e 1,9%, per un bilancio complessivo nella fascia di 1,140 milioni di spettatori ed il 7%.

Alla sera, sempre su Sky, alle 20.45, Napoli-Bologna, vinta dai padroni casa per tre a uno, ha conseguito 1,040 milioni di spettatori con il 3,9% di share.

Tra le native digitali free. 4 Hotel che distanzia il film di Rai4

Su Tv8 4 Hotel è stato visto da 601mila spettatori con il 2,3%. Su Rai4 70 Binladens-Le iene di Bilbao 485mila e 1,9%. Sul 20 Outlanders-L’Ultimo Vichingo è stato la scelta di 470mila spettatori con l’1,9% di share. Su Iris Castaway 436mila e 1,93%. Sul Nove Una settimana da Dio a 415mila e l’1,7%. Sul RealTime 90 giorni per innamorarsi e poi 414mila e 1,53%. Su La5 Il Diario di Bridget Jones 261mila e 1%. Su Cine 34 Scuola di Ladri 245mila e 1%. Su TopCrime Il ritorno di Colombo 241mila e 0,93%. Su RaiMovie Sex and the City-The Movie 216mila e 0,9%. Su Rai Premium Progetto d’amore a 173mila e 0,67%.

In access. Su Tv8 4Ristoranti ha avuto 744mila spettatori con 2,8%. Su Nove Little big Italy ha trovato 245mila spettatori e 0,9% di share.

In seconda serata. Su Nove Naked Attraction Italia ha trovato 205mila spettatori e 1,8% di share e poi 122mila e 2,4%. Su Tv8 IGT ha avuto 185mila spettatori con 1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Napoli-Bologna)