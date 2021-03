Ascolti tv 7 marzo 2021: Luisa Ranieri tiene in vetta Rai1 anche dopo il Festival

Ieri, domenica 7 marzo 2021, la fiction Le indagini di Lolita Lobosco 28,2%, il talk show Che tempo che fa 10,3% e Live non è la D’Urso 12,8%.

Ascolti tv: la fiction stravince davanti a Fabio Fazio e Barbara D’Urso

Dopo la sbornia sanremese si torna a un palinsesto “tradizionale”, con la domenica sera televisiva dominata, con ascolti tv quasi da Festival, da Le indagini di Lolita Lobosco su Rai1, che ha registrato il 28,2% di share media con 6,767 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Luisa Ranieri aveva raccolto il 29,8% e 6,8 milioni.

Seconda posizione per il ritorno in onda di Che tempo che fa su Rai3, con Fabio Fazio in collegamento da casa, ha fatto il 10,3% e 2,814 milioni d’italiani collegati, dopo una settimana di pausa. Sette giorni la stessa rete aveva proposto Report portando a casa il 5,8% e 1,4 milioni.

Medaglia di bronzo per il talk show Live – Non è la D’Urso su Canale5 con ospite Nicola Zingaretti con il 12,8% e 2,096 milioni di contatti. Domenica scorsa Barbara D’Urso aveva fatto l’11,7% e 1,8 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio il talk show Non è l’Arena su La7 con il 5,6% e 1,451 milioni di spettatori, poi la serie tv 911 su Rai2 con il 4,2% e 1,133 milioni e il film Ready Player One su Italia1 con il 4,6% e 1,027 milioni.

Chiudono la classifica il film Commando su Rete4 con il 3,5% e 864 mila contatti, poi Bruno Barbieri 4 Hotel su Tv8 al 2,3% e 601 mila e il film Una settimana da Dio sul Nove con l’1,7% e 415 mila.

Sui canali Sky Sport il posticipo Napoli-Bologna ha registrato il 3,8% di share media.

Ascolti tv daytime

La puntata anomala di Domenica In da Sanremo su Rai1, preceduta dalla Santa Messa celebrata da Papa Francesco in Iraq, andata in onda fino al Tg1 delle 20, ha raccolto il 24% di share media, perdendo circa il 6,4% rispetto allo speciale del 2020.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Le indagini di Lolita Lobosco)