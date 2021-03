Ascolti tv 4 marzo digital e pay: Masterchef incorona Aquila col 4,44%. L’Inter non raggiunge la Juve. Real Time batte Iris

Su Sky la partita dei nerazzurri appena sopra un milione, duecentomila in più martedì per i bianconeri. In prima serata, tra le native digitali free: Su Real Time Vite al limite 303mila e 1,1%. Su Iris Cellular 285mila e 1,01%. Su Nove Robin Hood 284mila e 1,3%. Sul 20 The Island 283mila e 1,1%.

Ascolti gruppi: Altre Rai 5,6% nell’intera giornata e 4,4% in prima serata; Altre Mediaset 6% e 5,7%

C’era la terza serata del Festival di Sanremo a rendere anomala e speciale l’offerta generalista di giovedì 4 marzo. Su Sky, invece, andava in onda un confronto interno pesante: nella serata della finale di Masterchef, infatti, la terza giornata del turno infrasettimanale della Serie A ha proposto Parma-Inter. Martedì, Juventus-Spezia su Sky aveva riscosso oltre 1,250 milioni di spettatori ed il 4,3%. Mercoledì il complesso di tutte le partite trasmesse su Sky e Dazn1 aveva fatto 1,3 milioni e 4,5% di share. Ieri la vittoria degli uomini di Antonio Conte per due a uno ha avuto 1,060 milioni di spettatori e il 3,7%.

Vince Francesco Aquila, 71% di permanenza

In parziale concorrenza col calcio, questo il bilancio del talent culinario, all’ultimo capitolo. Ha vinto Francesco Aquila una finale premiata anche dagli ascolti: su Sky Uno/+1 e on demand, 1.040.372 spettatori e il 3,87% di share. Nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 1.081.191 spettatori medi e il 3,41% di share, con il 68% di permanenza; il secondo, la finalissima a 3, ha totalizzato 999.553 spettatori e il 4,44% di share, con il 71% di permanenza.

La decima edizione di MasterChef Italia si chiude quindi con una media al giovedì sera di 1.030.779 spettatori medi: con un +11% rispetto alla precedente stagione e un +15% sull’ottava, quella appena conclusasi è quindi l’edizione più vista degli ultimi tre anni.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: prevale Vite al limite

In prima serata. Su Real Time Vite al limite ha totalizzato 303mila spettatori e 1,1%. Su Iris Cellular a 285mila spettatori con l’1,01%. Sul Nove Robin Hood – Principe dei Ladri ha raccolto 284mila spettatori con l’1,3%. Sul 20 The Island a 283mila spettatori con l’1,1%. Su Tv8 La Torre Nera a 251mila spettatori con lo 0,91%. Su Rai4 Straw dogs 235mila e 0,9%. Su RaiMovie Last Knights 226mila spettatori con 0,82%. Su Rai Premium La strada dritta 192mila e 0,7%. Su Cine34 Cane e gatto 186mila spettatori con 0,7%.%. Su TopCrime The Closer 165mila spettatori e 0,6%. Su La5 Gli anni dei ricorsi a 155mila spettatori con lo 0,6%.

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 443mila spettatori e 1,5%. Su Tv8 Guess my age a 403mila e 1,4%.

Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 304mila spettatori e 1,3%.

Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 36mila e 0,6%; Ogni Mattina dopo Il Tg a 98mila e 0,7%.

Nel pomeriggio. Su Tv8 Vite da copertina a 118mila e 0,9%.

In seconda serata. Su Tv8 Fiumi di porpora 158mila e 1,1%. Su Nove Caos ha conseguito 71mila spettatori e 1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento clou di Masterchef)