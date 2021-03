Avevamo ragione noi di TvZoom: Alessandro Cattelan in prima serata su Rai1

Libero, pagina 20, di Francesca D’Angelo.

Vuoi vedere che il vero colpaccio Rai1 lo ha messo a segno fuori dall’Ariston? Stando al sito Dagospia, Alessandro Cattelan l’ex conduttore di X Factor ha firmato un contrattone con la Rai. Aggiungiamo: lo ha firmato nel momento giusto e nel modo giusto. Viale Mazzini corteggiava infatti Cattelan da circa un millennio o due: per dire, due anni fa era circolato proprio il suo nome per la conduzione di Sanremo 2020 che poi, come è noto, è andata al duo Amadeus e Fiorello. Insomma, alla Rai Cattelan piace, da sempre, soprattutto da quando ha dimostrato sul campo di poter resuscitare show decrepiti come la premiazione dei David di Donatello.

Il nostro però ha atteso: non ha ceduto subito alle lusinghe pubbliche, ha portato avanti il proprio percorso in Sky, sperimentando pure qua e là (vedi il late show Epcc), e poi, proprio quando il prime time di Rai1 ha iniziato a vacillare in materia di intrattenimento, ha detto: «Cara Rai, se vuoi sono qui». Ottimo tempismo e, ne siamo certi, con Ale le sorti del prime time potrebbero risollevarsi velocemente. Tuttavia Cattelan ha accettato ma senza strafare. Non ha infatti preteso la conduzione di Sanremo 2022 come una primadonna qualsiasi, ma, saggiamente, ha preferito fare un passo per volta.

