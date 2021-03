Ascolti tv 4 marzo 2021: Sanremo cresce, ma perde comunque 10 punti

Ascolti tv: la serata delle cover dà una boccata d’ossigeno al Festival, ma il distacco dal 202 è ancora abissale

Neanche la serata delle cover, che per tradizione funziona per gli ospiti dei big in gara e perché si cantano brani conosciuti dal grande pubblico, ha rivitalizzato il Festival, ma ha dato giusto una boccato d’ossigeno a uno show in grande difficoltà. Ieri sera, infatti, la prima parte di Sanremo 2021 ha registrato il 42,4% di share media con 10,596 milioni di telespettatori. Un anno fa il giovedì sera aveva raccolto il 53,6% e 13,533 milioni nello stesso frammento dalle 21 alle 24. Nella seconda parte, da mezzanotte alle 2 di notte, il Festival ha raccolto il 50,56% con 4,369 milioni, portando quindi la media di serata a 44,3% e 7,653 milioni. Peggior giovedì degli ultimi 11 anni.

Dietro il film Un boss in salotto su Canale5 con il 7,59% e 1,916 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa l’8,2% e 1,909 milioni con la pellicola Che bella giornata.

Terza piazza per il talk show Piazza pulita su La7 con il 4,54% e 1,127 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma di Corrado Formigli aveva fatto il 6,1% e 1,153 milioni.

Ascolti tv altre reti

Sotto il podio il film La regola del silenzio su Rai3 con il 3,29% e 875 mila spettatori, poi l’altro talk show Diritto e rovescio e oltre su Rete4 con il 4,25% e 867 mila e il film Soldado su Rai2 con il 3,17% e 837 mila.

Chiudono il film Scream su Italia1 al 2,61% e 700 mila contatti, poi Robin Hood – Principe dei ladri su Nove all’1,26% e 284 mila e La torre nera su Tv8 allo 0,91% e 251 mila.

Su SkyUno la finale di MasterChef Italia 10 è stata vista da quasi un milione di spettatori con il 3,4% di share media: primo episodio 3,4% e 976 mila, secondo episodio 4,43% e 964 mila con la proclamazione del vincitore. La media della decima edizione del cooking show è stata del 3,6% co 941 mila spettatori medi.

Sui canali Sky Sport il posticipo di Serie A tra Parma e Inter, vinto dai nerazzurri, ha registrato il 3,6% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,4%, mentre Caduta libera su Canale5 al 17,8%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Fiorello, Mihajlovic e Ibrahimovic)