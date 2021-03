Ascolti tv 3 marzo digital e pay: tutta la Serie A al mercoledì, come la sola Juve al martedì. IGT vince con lo special evita Sanremo

Su Sky le partite della sera appena sotto un milione, oltre con Dazn1 . In prima serata, tra le native digitali free: su Tv8 Italia’s Got Talent – Special Edition 624mila il 2,5%. Su Rai4 Django 387mila e 1,62%. Sul Nove Accordi e Disaccordi 337mila con l’1,2%.

Ascolti gruppi: Altre Rai 5,7% nell’intera giornata e 4,5% in prima serata; Altre Mediaset 6% e 5,8%

C’era la seconda serata del Festival di Sanremo a rendere anomala e speciale l’offerta generalista di mercoledì 3 marzo. Su Sky, invece, invece del calcio della Champions League, c’era la seconda giornata del turno infrasettimanale della Serie A. L’altro ieri, martedì, Juventus-Spezia su Sky aveva riscosso oltre 1,250 milioni di spettatori ed il 4,3%. Ieri il complesso di tutte le partite trasmesse su Sky e Dazn1, ha fatto poco di più 1,3 milioni e 4,5% di share. In particolare, Fiorentina-Roma ha avuto 353mila spettatori e l’1,2%, con Diretta Gol a 349mila e l’1,2% e l’offerta solo Sky a 944mila e 3,3%. Inoltre su Danz1, Milan-Udinese ha avuto 352mila spettatori e l’1,2%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: TV8 batte Rai4

In prima serata. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Special Edition 624mila spettatori con il 2,5%. Su Rai4 Django 387mila e 1,62%. Sul Nove Accordi e Disaccordi ha raccolto 337mila spettatori con l’1,2%. Su Iris American Pastoral 331mila spettatori e 1,19%. Sul 20 Fighting 262mila spettatori e 1%. Su TopCrime Law & Order 223mila spettatori e 0,8%. Su Rai Premium Edward Mani di Forbici 199mila e 0,7%. Su Real Time Vite al limite ha totalizzato 196mila spettatori e 0,7%. Su Cine34 Giustiziere sfida la città 186mila spettatori con 0,7%. Su La5 Street dance a 140mila spettatori con lo 0,5%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 494mila e 1,7%. Su Nove Deal with it ha raccolto 447mila spettatori e 1,6%.

Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 303mila spettatori e 1,3%.

Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 29mila e 0,5%; Ogni Mattina dopo Il Tg a 103mila e 0,7%.

Nel pomeriggio. Su Tv8 Una Lozione d’Amore 268mila spettatori e 2,4%., Vite da copertina a 152mila e 1,2%.

In seconda serata. Su Nove Fratelli di Crozza ha conseguito 172mila spettatori e 0,9%. Su Tv8 Coniglietta di casa 131mila e 1,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Milan-Udinese)