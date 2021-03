Rai: i partiti vogliono cambiare il Cda e Franceschini si difende su ItsArt

Rai, pressing dei partiti per il rinnovo del cda

Il Sole 24 Ore, pagina 12, di Andrea Biondi.

L’ipotesi della proroga dei vertici Rai si scontra contro un pressing, crescente, nei confronti dei presidenti delle Camere affinché vengano avviate le procedure per il rinnovo del cda. Sul processo per cambiare gli inquilini del settimo piano di viale Mazzini, in scadenza, le prese di posizione sono aumentate negli ultimi giorni, in maniera direttamente proporzionale all’infittirsi di voci di possibili proroghe di fronte al timore che la gestione dell’emergenza sanitaria determini uno slittamento dei tempi.

L’invito a voltare al più presto pagina è arrivato dal deputato di Iv, Michele Anzaldi, come dai componenti Pd della Commissione di Vigilanza, di quelli in quota Leu come dai parlamentari della Lega e dal segretario Usigrai, Vittorio Di Trapani Intanto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, è stato ascoltato ieri in Commissione di Vigilanza in merito alla mancata partecipazione della Rai alla piattaforma ItsArt partecipata per il 51% da Cdp e per il 49% da Chili. «Abbiamo cercato di coinvolgere la Rai», ha spiegato Franceschini, precisando che l’azienda pubblica ha deciso di non partecipare alla gara perché non ritiene di poter distribuire a pagamento eventi non autoprodotti.

(Nella foto la sede Rai)