Ascolti tv: Canale5 recupera su Rai1, Nove supera Tv8

Ascolti, Canale 5 tallona Rai1

Italia Oggi, pagina 20, di Claudio Plazzotta.

Mentre mezza Italia discute sugli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo (in calo a 11,1 milioni di telespettatori nella prima parte rispetto ai 12,5 milioni del 2020, nonostante la platea in prime time di fronte alla tv, nel 2021, fosse superiore di circa 500 mila unità), arrivano le prime medie di ascolto di tutti i canali televisivi italiani sulle 24 ore in febbraio, restando in attesa della tabella ufficiale Auditel. Nell’arco dell’intera giornata si assottiglia il vantaggio di Rai1, che scende al 16,7% di share, appena 0,6 punti davanti a Canale5, che resta fermo al 16,1%. Rai3 gioca un campionato a sé, con il 7,5% di share medio nelle 24 ore di febbraio e un trend positivo rispetto allo stesso mese del 2020, mentre per il quarto posto è lotta a quattro: prosegue la crisi di Rai2, che scende al 4,6%, ed è tallonata sempre più da vicino da Italia Uno (4,5%), da una La7 in crescita (4,3%) e da Rete4 (3,8%).

L’exploit di Nove

Il più scintillante dei nuovi canali del digitale terrestre (che ormai, però, si avvicinano ai 15 anni di età) è Nove di Discovery: da molti mesi in trend positivo, ha un significativo incremento anche in febbraio, consolidandosi all’1,7% che lo porta ancora a superare, pur se di poco, Tv8 di Sky. Su Nove spiccano le performance della nuova stagione di Fratelli di Crozza e della Confessione di Peter Gomez, il preserale con Deal With it e pure le prime serate di Accordi&Disaccordi. Ci sono altri sette canali in grado di superare l’1% di share: nella graduatoria delle 24 ore ecco Rai Premium con l’1,4%, il boom di Mediaset Extra all’1,3%, sulla scia del Grande Fratello Vip, e poi Rai4 (1,3%), Real Time (1,2%), Iris (1,2%), Rai Movie (1%) e Top Crime (1%), tutti con una tendenza in crescita delle audience, tranne Real Time.