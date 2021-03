Ascolti tv 2 marzo digital e pay: Juve-Spezia fa 1,3 milioni su Sky. Discovery vince tra le free con Nove e RealTime

Ascolti tv gruppi: Altre Rai 5,7% nell’intera giornata e 4,8% in prima serata; Altre Mediaset 6,1% e 5,7%

C’era la prima serata del Festival di Sanremo a rendere atipica l’offerta generalista di martedì 2 marzo. Su Sky , invece, del calcio della Champions League, c’era il turno infrasettimanale della Serie A. Non tenutasi, tra le polemiche, per ragioni covid Lazio-Torino nel pomeriggio, alla sera a fare tanti consensi alternativi alle canzoni dalla riviera dei fiori è stata Juventus-Spezia che su Sky ha riscosso oltre 1,250 milioni di spettatori ed il 4,3%. Fedelissimi alla causa i tifosi bianconeri: il match ha avuto 1,327 milioni di spettatori nel primo tempo e 1,268 milioni nel secondo tempo; al netto dell’intervallo, quindi, il bilancio è stato di circa 1,3 milioni di spettatori. Inoltre su SkyUno 4 Ristoranti ha avuto 16mila spettatori di flusso e lo 0,1%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: Il film di Nove batte Montrucchio su Real Time

In prima serata. Sul Nove Chaos ha raccolto 322mila spettatori con l’1,3%. Su Real Time Primo Appuntamento ha totalizzato 299mila spettatori e 1%. Su Iris Un uomo chiamato Charro a 296mila spettatori e 1,1%. Sul 20 Troy ha ottenuto 269mila spettatori pari all’1,14%. Su Rai4 La sottile linea rossa ha ottenuto 250mila spettatori con 1,1%. Su Tv8 Il Mistero di Ragnarock a 233mila spettatori con lo 0,9%. Su Rai Premium Una stella per il ballo ha ottenuto 212mila spettatori e 0,8%. Su Rai Movie The Wolf of Wall Street segna 208mila spettatori pari allo 0,9%. Su RaiMovie The Wolf of the Street 207mila spettatori e 0,9%. Su Rai5 il film The Lady in the Van a 195mila e 0,7%. Su TopCrime Whiskey Cavalier 171mila spettatori e 0,6%. Su Cine34 L’amore ritrovato 151mila spettatori con 0,56%. Su La5 la replica di Grande Fratello Vip a 124mila spettatori con lo 0,61%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 542mila e 1,8%. Su Nove Deal with it ha raccolto 388mila spettatori e 1,3%.

Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 306mila spettatori e 1,3%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 25mila e 0,4%; Ogni Mattina dopo Il Tg a 82mila e 0,6%. Nel pomeriggio. Su Tv8 Vite da copertina a 163mila e 1,3%. In seconda serata. Su Nove Rocky5 ha conseguito 114mila spettatori e 1,2%. Su Tv8 Italia’s got talent 111mila e 0,9%.

Emanuele Bruno

(Morata sblocca. Nella foto un momento di Juve-Spezia)