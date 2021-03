Ascolti tv analisi 2 marzo: Sanremo fa meno evento. Ariston vuoto? Cala pure la platea tv. Cantanti più croccanti? Più share tra i 15-24

L’unico veramente abituato all’assenza del pubblico, in teoria, era Zlatan Ibrahimovic, ma anche le battute scritte per lui hanno pagato dazio all’atmosfera comunque raggelante dell’Ariston con poltroncine vuote e con l’orchestra in mascherina. Sotto le attese il bilancio meter della prima serata di Sanremo 2021 – martedì 2 marzo – nella giornata del primo Dpcm Draghi. Alla fine forse sono state troppe le discontinuità in gioco, per convincere il target di Rai1 a rimanere massicciamente all’ascolto: covid, niente pubblico in sala e atmosfera che non si riscalda (nonostante siano tutti bravi e in sintonia: Amadeus, Fiorello, Matilda De Angelis), tante belle canzoni (ma sul palco cantanti un po’ ‘diversi’ da quelli tipici della rassegna). Non è bastato collocare una rassicurante e potentissima Loredana Bertè nella prima parte dello show per non inquietare troppo e motivare il popolo più classico dell’evento a non andare a dormire.

Diodato fa il picco da 14 milioni e poi c’è lo spot del super sponsor TIM. Share al top con Fiorello versione Tenco

E’ andata bene la primissima parte, ma il picco è arrivato presto, con Diodato (alle 21.46 con 13,950 milioni e il 47,03% di share) e non è stato clamoroso; subito dopo c’è stato il super spot dello sponsor TIM, dedicato con Amadeus a Tim Unica. Il picco di share si è verificato alle 23.23, col 52% mentre Fiorello cantava “Se stasera sono qui”.

Sanremo Start ha avuto 11,592 milioni di spettatori ed il 38,73%, poi la prima parte ha avuto 11,176 milioni e il 46,35% e la seconda parte a 4,212 milioni e 47,7%, per una media di 8,363 milioni e 46,6%. Il bilancio complessivo dell’anno scorso era stato nettamente migliore: 10 milioni e 52 mila spettatori con il 52,2%. E se si va a guardare i risultati delle stagioni precedenti per trovare una prestazione peggiore bisogna arrivare al 2008 con l’edizione targata Chiambretti/Baudo. Una media di share più bassa, invece, si era registrata al Sanremo 2014 di Fazio/Littizzetto.

Cala età media, cresce il pubblico 15-24 anni

Il dato rilevante è probabilmente quello della penetrazione nel Sanremo time: rispetto al 2020 la platea complessiva a disposizione è calata di oltre 1,3 milioni. Tra i dati positivi, il calo dell’età mediana nella prima parte, da 55 anni a 54; tra i 15-24 il Festival ha fatto uno share superiore di 3.3 punti, tra i 15-19 la kermesse ha avuto il 60% e tra i 20-24 ha fatto il 66%.

Meno significativo è stato l’impatto della contro programmazione, scarsa ma non scarsissima. Anche perché il calcio ha proposto su Sky il match del turno infrasettimanale Juve-Spezia, capace di raccogliere 1,250 milioni di spettatori ed il 4,3% e collocarsi sul terzo gradino del podio. Sul secondo è salita la commedia italiana in replica su Canale 5 (La vita è una cosa meravigliosa versione Vanzina ha conquistato 1,568 milioni e 6,5% di share).

Tutti presenti all’appello i talk, che molto hanno puntato su virologia e vaccini. In testa per ascolti è arrivato DiMartedì ma in sovrapposizione è in realtà prevalso Mario Giordano, che ha fatto il 4% contro il 3,7% del programma de La7 e il 3% di quello di Rai3.

In pratica Giovanni Floris (con Ilaria Capua, Carlo Calenda, Gianni Barbacetto, Pietro Senaldi, Beatrice Lorenzin, Concita De Gregorio, Barbara Gallavotti, Tomaso Montanari, Neri Marcorè, Valerio Lundini, Carlo Cottarelli) si è praticamente dimezzato e ha conseguito 895mila e il 3,65%. Su Rete 4 Sempre Fuori dal coro ha tenuto botta, ottenendo 835mila spettatori e il 4,1% (992mila spettatori ed il 5,5% sette giorni prima). Mentre su #Cartabianca (Pierpaolo Sileri, Lucia Azzolina, Matteo Ricci, Andrea Ruggieri, Matteo Bassetti, Paolo Mieli, Andrea Scanzi, Valentina Petrini, Antonella Boralevi, Gabriele Buia, Enrico Lucci) ha avuto 723mila spettatori e il 3,3% (sette giorni prima a 1,151 milioni di spettatori ed il 5,4%). In questo contesto risulta senza infamia e senza lode anche la prestazione del film in prima tv su Rai2 (Il tuo ex non muore mai, a 731mila spettatori e il 2,75%).

Le altre partite di giornata. Bene Insinna, Panicucci, Palombelli, Il paradiso delle signore, De Filippi

In access. Su Rai1 Prima Festival 7,841 milioni di spettatori con il 27,81%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,470 milioni di spettatori con uno share dell’11,65%. Su Rai2 TG2 Post 822mila spettatori con il 2,73%. Su Italia1 CSI Miami 1,143 milioni di spettatori con il 3,93%. Su Rai3 Che 2 Sanr3mo 1,364 milioni di spettatori con il 5%. Un Posto al Sole raccoglie 1,545 milioni di spettatori con il 5,23%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato. 1,288 milioni e 5% nella prima parte e 1,182 milioni di spettatori e 3,92% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo 1,698 milioni di spettatori e 5,78%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,3 milioni e 19,35%, L’Eredità 5,2 milioni e 24,1%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,783 milioni di spettatori con il 16,64% di share e Caduta Libera 3,870 milioni di spettatori con il 18,35% di share. Su Rai3 TGR 3,384 milioni di spettatori con il 14,87%. Su La7 TGLA7 Speciale 366mila spettatori e 1,84%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina 17,99%, Storie Italiane 16,8% e 15%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 19,8% nella prima parte, 21,3% nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,5%. Su Rai3 Agorà 7,84% di share; Mi Manda RaiTre al 5,74%. Su La7 Omnibus 4,1%, Coffee Break 5,2%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,85%. Su Canale 5 Forum 18%. Su Rai2 I Fatti Vostri 5,9% nella prima parte e 8,12% nella seconda. Su Rai3 Elisir 6,3%, Quante Storie 5,5%. Su Rete4 Il Segreto 1,6% di share e La Signora in Giallo 3,8%. Su La7 L’Aria che Tira 6,6% e 5%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 14,4% e Il Paradiso delle Signore 18,4%. La Vita in Diretta 16,4% (presentazione 16,6%). Su Canale5 Beautiful 17,35%, Una Vita 17,74%, Uomini e Donne 24,9%, Amici di Maria De Filippi 20,95%, Daydreamer 19,2%, Pomeriggio Cinque 18% e 19,4%. Su Rai 2 Ore 14 2,9%, Detto Fatto 4,75% di share. Su Italia1 I Simpson 3,9% nel primo episodio e 6,1% nel secondo e 5,5% nel terzo. Su Rai3 Geo 7,4% e 11,6% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,8%. Su La7 Tagadà 3,95% e Tagadoc 1,8%.

In seconda serata. Su Rai1 RaiNews 28,3% di share. Su Canale 5 il film Un mondo perfetto 3,2%. Su Rai2 Vicolo cieco 1,6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 3%. Alle 20.00. Tg1 a 7,036 milioni e 27,1%; Tg5 a 5,088 milioni e 19,3%; e TgLa7 a 1,475 milioni e 5,6%.

