Ascolti tv 1 marzo digital e pay: cineprima in luce su Sky, ma pure Ortigia e Recco. Borghese batte Rocky

In evidenza la prima tv de La mia banda suona il pop. Tra le native digitali free in prime time: Su Tv8 4 Ristoranti a 638mila spettatori e 2,42%. Sul Nove Rocky V 453mila con 1,9%. Sul 20 Benvenuti nella Giungla 348mila con l’1,33%.

Ascolti Tv, tematiche gruppi: altre Rai 5,8% intera giornata e 5,5% prima serata; altre Mediaset 7,9% e 8,2%.

Niente calcio di Serie A e niente coppe in attesa del turno infrasettimanale di stasera, ieri, lunedì 1 marzo sulla pay. Su SkyCinema la prima tv di La mia banda suona il pop ha prodotto 227mila spettatori. Su SkyUno il format Pasticcerie d’Italia ha avuto 28mila spettatori di flusso e 0,1%. Tra gli eventi sportivi, interessanti i numeri della ipernicchia waterpolo, con le partite della ‘Champions League’ della disciplina, la Coppa Len, giocate nella ‘bolla’ di Ostia. Ortigia-Jug, in particolare, al pomeriggio, ha avuto tremila spettatori, Recco-Olimpiakos 4 mila.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: sul podio prevale la gara dei ristoranti sull’evergreen di Nove con Sylvester Stallone

In prima serata. Su Tv8 4 Ristoranti a 638mila spettatori con il 2,42%. Sul Nove Rocky V ha raccolto 453mila spettatori con 1,9%. Sul 20 Benvenuti nella Giungla 348mila spettatori con l’1,33%. Su La5 Rosamunde Pilcher 329mila spettatori e 1,3%. Su Rai Movie Joe Bass – L’Implacabile a 328mila spettatori con l’1,25%. Su Rai Premium Un’estate in Sicilia 310mila spettatori e 1,2%. Su Iris Spartacus a 300mila e 1,5%. Su Rai4 Underworld a 284mila spettatori con l’1,13%. Su Real Time Vite al Limite ha raccolto 246mila spettatori e 0,95%. Su Cine 34 A bigger splash segna 162mila spettatori e 0,64%. Su TopCrime Csi 150mila spettatori e 0,55%. Su Italia2 Atterraggio d’emergenza a 50mila e 0,2%.

Nelle altre fasce, sorpasso di Papi su Corsi

In day time. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 39mila spettatori con lo 0,6% e poi 87mila spettatori con lo 0,6% Dopo Il Tg. Al pomeriggio. Su TV8 Crimini da Copertina 97mila spettatori con 0,8%.

Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 363mila spettatori con l’1,5%. In access. Su Tv8 Guess my age a 618mila e 2,3%. Su Nove Deal with it ha raccolto 600mila spettatori e 2,2%. In seconda serata. Su Tv8 4Hotel raccoglie 390mila spettatori con 2%. Sul Nove Un uomo innocente 188mila spettatori e 1,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il cast di La mia banda suona il pop)