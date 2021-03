C’è già il vincitore di Sanremo: è la pubblicità

Il Sole 24 Ore, pagina 13, di Andrea Biondi e Francesco Prisco.

Questa sera su Rai1 la prima puntata della settantunesima edizione del Festival della canzone di Sanremo. Per la Rai oltre alla sfida degli ascolti c’è quella della raccolta della pubblicità. Avanti tutta, nonostante tutto. Stasera, in diretta su Rai1, parte la 71esima edizione del Festival di Sanremo, la seconda sotto la direzione artistica di Amadeus e la prima (e unica, si spera) stravolta dall’emergenza Covid. Un evento fortemente voluto dalla Rai e dalla filiera della musica che, meno di un mese fa, hanno ottenuto dal Comitato tecnico scientifico (Cts) il disco verde per l’organizzazione di un’edizione senza pubblico all’Ariston.

Quest’anno si può parlare di «Festival del whatever it takes», ha detto il direttore di Rai i Stefano Coletta, nel senso che «non farlo sarebbe stato un grave vulnus per il servizio pubblico». L’edizione 2020, caduta una manciata di giorni prima della pandemia, fu da incorniciare: 9,8 milioni di spettatori nella media delle cinque serate e uno share medio del 56,5%(il più alto degli ultimi anni) secondo le elaborazioni dello Studio Frasi su dati Auditel, raccolta pubblicitaria che toccava la cifra record di 37 milioni, a fronte di un budget per l’organizzazione di circa 18 milioni.

I numeri del 2021

Sul 2021 non si forniscono cifre ma Coletta, in conferenza stampa, fa riferimento «a un più generale calo dei budget Rai per l’intera annualità». Quanto alla raccolta, il tema sarà fronteggiare lo stop agli eventi esterni come il Nutella Stage, quantificabile secondo fonti ufficiose in circa 10 milioni. II potenziale per recuperare terreno, considerando gli altissimi livelli di audience della trasmissione e pure il fatto che la gran parte degli italiani, quest’anno, resterà a casa, in ogni caso c’è.

«Nessun altro evento oltre il Festival di Sanremo – spiega Francesco Siliato, media analyst dello Studio Frasi – che consente di pianificare 258 spot con ascolti sopra i dieci milioni, come accaduto lo scorso anno. Il record 2020 per uno spot all’interno del Festival è di Tim con 15,4 milioni di spettatori, ma ce ne sono diversi tra i 14 e i 13 milioni. E anche a mezzanotte tanti comunicati commerciali hanno superato i dieci milioni di spettatori per le loro inserzioni. Di sicuro – conclude Siliato – nessun evento è in grado di vendere sul mercato pubblicitario un prodotto analogo».

(Nella foto il palco del Festival di Sanremo)