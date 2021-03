Sanremo: arrivano le quote Sisal, favoriti Colapesce e Dimartino

Il Festival di Sanremo su Rai1 dal 2 marzo 2021

Manca un solo giorno al via della 71esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai1 da domani martedì 2 marzo fino a sabato 6. Come ogni anno arrivano le quote di Sisal Matchpoint per scommettere e quindi di fatto si tratta della prima classifica pubblicata.

Secondo gli esperti, infatti, il secondo Festival targato Amadeus avrà un “outsider” come protagonista: nella classifica dei favoriti infatti spiccano Colapesce e Dimartino, il duo siciliano che si presenta a Sanremo con il brano Musica leggerissima, seguito dai Maneskin, il gruppo romano, scoperto a X Factor 2017 e da Fedez & Francesca Michielin, coppia inedita, ma consolidata dalle diverse collaborazioni fatte negli anni, terzi in classifica provvisoria, alla pari con il rapper torinese Willie Peyote.

Sempre per la quota indie arriva il gruppo musicale La Rappresentante di Lista (quarto), alla pari con la 19enne, Madame, giovane astro nascente della scena rap italiana. Nella parte alta della classifica Sisal, compaiono anche Bugo (quinto) e Coma Cose a pari merito, mentre Ermal Meta, che tenta il bis dopo la vittoria del 2018 in coppia con Fabrizio Moro, Irama ex vincitore di Amici, Aiello, Lo Stato Sociale e il veterano Max Gazzè si piazzano nel folto gruppo che staziona alla sesta posizione della classifica.

A seguire troviamo favorita per la vittoria un’habitué del Festival, Arisa, la cantante lucana è in buona compagnia di Annalisa, Malika Ayane, Gaia vincitrice dell’ultima edizione di Amici e il giovane cantautore romano Fulminacci. Dal 19° al 23° posto in classifica troviamo appaiati il rapper romano Fasma, Francesco Renga, già vincitore nel 2005 con “Angelo”, Ghemon, al secolo Luca Picariello, Gio Evan, poeta e cantautore e Noemi, lanciata dalla seconda edizione di X Factor e al suo sesto Sanremo. Tra i meno favoriti alla vittoria, ci sono gli Extraliscio con Davide Toffolo, il rapper Random e Orietta Berti, che calcherà il palco dell’Ariston per celebrare i 55 anni di carriera.

Ecco le quote di Sisal Matchpoint

Colapesce e Dimartino 5

Maneskin 6

Francesca Michielin & Fedez 7.50

Willie Peyote 7.50

La Rappresentante di Lista 9

Madame 9

Bugo 12

Coma Cose 12

Aiello 16

Ermal Meta 16

Irama 16

Lo Stato Sociale 16

Max Gazzè 16

Annalisa 20

Arisa 20

Fulminacci 20

Gaia 20

Malika Ayane 20

Fasma 33

Francesco Renga 33

Ghemon 33

Gio Evan 33

Noemi 33

Extraliscio e Davide Toffolo 50

Random 50

Orietta Berti 66

(Nella foto Colapesce e Dimartino)