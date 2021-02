Ascolti Tv pay & free 25 febbraio: Sky fa il 10,9% con il calcio (free+pay) ed il 3,8% con Masterchef. Il Contadino parte col 2% (in simulacast)

La semifinale del talent culinario va al 3,8% con la concorrenza interna del calcio. Tra le native digitali free: Su Tv8 Milan-Stella Rossa 1,8 milioni e 6,8%. Su Nove e Real Time Il Contadino cerca moglie 600mila e 2%. Su La5 Best of me a 425mila e 1,78%. Su Rai4 Predoni 425mila e 1,68%.

Ascolti Altre, gruppi: per le altre Rai 6,44% nell’intera giornata e 6,1% in prima serata; per le altre Mediaset 8,3% e 8,7%

La suora di Rai1 ha aggregato quasi un quarto del pubblico disponibile davanti al teleschermo giovedì 25 febbraio. Ma poi il resto della platea si è molto frammentato, con una forte prestazione complessiva di Sky, sia in chiaro che a pagamento.

Su Tv8 il match Milan-Stella Rossa, terminato uno a uno ma con il passaggio del turno dei rossoneri, ha conseguito ben 1,8 milioni ed il 6,8%. Nella stessa fascia, inoltre, complessivamente le partite di Europa League su Sky hanno invece ottenuto 1,1 milioni e il 4,1%. E sempre fronte Sky c’è da registrare come nonostante il calcio Masterchef ieri sia arrivato a 1 milione di spettatori complessivi e 3,8%, portando in finale Antonio, Monir, Aquila e Irene.

Il calcio ieri

Ma andiamo più nel dettaglio sulla partite pay. Milan-Stella Rossa (ore 21.00, live Sky) ha avuto 705 mila spettatori medi, con il 2,6% di share. Napoli-Granada (ore 18.55, live Sky) ha riscosso 600 mila spettatori medi, con il 2,7% di share. Roma-Braga (ore 21.00, live Sky) ha conseguito 217 mila spettatori medi. Inoltre totale parallele delle 18.55 su Sky è stato di 729 mila spettatori medi, con il 3,2% di share.

MCF ieri

In tema Masterchef, invece, ecco cosa avvenuto con la semifinale, che ha eliminato Azzurra e Federica. L’appuntamento di ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, ha conquistato 1.014.954 spettatori medi e il 3,8% di share; nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 1.076.571 spettatori medi e il 3,4% di share, con il 69% di permanenza; il secondo, ha totalizzato 953.337 spettatori medi e il 4,3% di share, con il 77% di permanenza. Durante la messa in onda, anche questa settimana Sky Uno è stato il canale più visto dagli abbonati Sky. E sui sette giorni, gli episodi della scorsa settimana hanno conquistato una media serata di 2.113.176 spettatori, stabile sui livelli dei due episodi precedenti ma in aumento del +15% rispetto alla scorsa stagione.

Graduatoria completa prima serata free

In prima serata. Su Tv8 Milan-Stella Rossa 1,8 milioni di spettatori con il 6,8% di share. Su Nove e RealTime Il contadino cerca moglie 600mila e 2%. Su La5 Best of me a 425mila e 1,78%. Su Rai4 Predoni a 425mila e 1,68%. Su Iris Senza Tregua a 416mila e 1,61%. Su RaiMovie Remember a 338mila e 1,3%. Sul 20 Blackhat a 289mila e 1,19%. Su RaiPremium Lezioni di piano a 246mila e 1%. Su Cine34 Vip a 235mila e 0,92%. Su TopCrime Closer a 173mila e 0,63%.

Nelle altre fascie

In access. Sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 586mila spettatori con il 2,2%.

In preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia a 345mila spettatori e 1,5%. Sul Nove Little Big Italy 282mila spettatori e 1,4%.

Al mattino. Su TV8 Ogni Mattina 38mila spettatori e 0,6%. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG con 86mila spettatori e 0,6%.

Al pomeriggio. Su TV8 Vite da Copertina 135mila spettatori e 1,1%.

Emanuele Bruno

(nella foto un frangente di Masterchef, Azzurra eliminata)