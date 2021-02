Ascolti tv 23 febbraio digital e pay: Champions League fa il 3,6% su Sky. Ben sei tematiche free sopra il 2%, vince Rai4 con Banderas

Ascolti tv gruppi: altre Rai 7,25% nell’intera giornata e 8,24% in prima serata; altre Mediaset 9,1% e 9,34%

Ha fatto male la Champions League, in onda su Canale5 con il match clou Lazio-Bayern Monaco degli Ottavi di finale martedì 23 febbraio. L’incontro già deciso nel primo tempo dai tre gol tedeschi, e terminato con la vittoria per quattro a uno degli ospiti, ha conseguito in chiaro solo 3,6 milioni di spettatori ed il 14,1%. Alla fine ha tenuto un po’ meglio su Sky, dove ha portato a casa 658mila spettatori con il 2,5%, in un contesto in cui tutta l’offerta CL della pay, compresa Diretta Gol e Atletico Madrid-Chelsea, ha conseguito 930mila spettatori ed il 3,6%. Sette giorni prima sulla pay Barcellona-PSG aveva riscosso 598 mila spettatori con il 2,2% di share. Inoltre il computo complessivo (Lipsia- Liverpool era stato l’altro match) era arrivato a 885 mila spettatori con il 3,3% di share. Inoltre su SkyUno 4 Hotel ha avuto 27mila spettatori di flusso e lo 0,1%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: Rai4 va forte con un action

In prima serata. Su Rai4 Vendetta Finale con Antonio Banderas protagonista ha ottenuto 632mila spettatori con il 2,5%. Su RaiMovie Il sapore del successo 552mila spettatori e 2,2%. Su Real Time Primo Appuntamento ha totalizzato 539mila spettatori pari al 2,1%. Su Iris Terra di Confine a 523mila spettatori e 2,4%. Su Rai Premium Cenerentola ha ottenuto 520mila spettatori e 2,3%. Sul 20 The Bourne Supremacy ha raccolto 520mila spettatori e 2,1%. Su Tv8 Se Scappi ti Sposo 354mila spettatori con l’1,6%. Sul Nove Lara Croft – Tomb Raider 2 ha avuto 333mila spettatori con l’1,5%. Su Cine34 Stasera a casa di Alice 244mila spettatori con 1%. Su La5 la replica di Grande Fratello Vip a 152mila spettatori con lo 0.8%. Su TopCrime Whiskey Cavalier 165mila spettatori e 0,62%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 553mila e 2%. Su Nove Deal with it ha raccolto 547mila spettatori e 2%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 33mila e 0,5%; Ogni Mattina dopo Il Tg a 90mila e 0,6%. Nel pomeriggio. Su Tv8 Vite da copertina a 151mila e 1,2%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 297mila spettatori e 1,3%. In seconda serata. Su Tv8 Italia’s got talent 109mila e 1,5%. Su Nove Quasi quasi cambio i miei ha conseguito 93mila spettatori e 1,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Lazio-Bayern Monaco)