Ascolti tv 23 febbraio 2021: la Lazio perde con il Bayern, ma fa vincere Canale5

Ascolti tv: senza fiction Rai1 perde la vetta

Con il calcio in chiaro Canale5 vola in testa alla classifica degli ascolti tv delle reti generaliste, mentre Rai1 senza fiction perde la leadership. E così ieri sera la partita di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco, vinta largamente dai tedeschi, sull’ammiraglia Mediaset ha registrato il 14,07% di share media con 3,637 milioni di tifosi collegati. Settimana scora il match Barcellona-Paris Saint Germain aveva raccolto il 16,07% e 4,2 milioni.

Dietro si è piazzata Rai1 con lo show Che sarà, sarà dedicato ai Ricchi e poveri, che ha portato a casa il 12,59% e 2,685 milioni di telespettatori. Sette giorni fa la stessa rete aveva fatto il 17,13% e 4,2 milioni con il film Per sempre la mia ragazza.

Terza posizione per Stasera tutto è possibile su Rai2 con l’8,40% e 1,701 milioni di contatti. Martedì scorso la stessa rete aveva proposto La caserma, facendo il 5,26% e 1,2 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Giù dal podio Le Iene Show su Italia1 con l’8,32% e 1,388 milioni di spettatori, poi il talk show diMartedì su La7 al 5,99% e 1,307 milioni e #Cartabianca su Rai3 con il 5,37% e 1,151 milioni.

Chiudono la classifica il talk show Fuori dal coro su Rete4 al 5,49% e 992 mila contatti, poi il film Se scappi ti sposo su Tv8 all’1,6% e 354 mila e Lara Croft – Tomb Raider 2 sul Nove all’1,5% e 333 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,3%, mentre Caduta libera su Canale5 al 17,5%.

In access prime time Guess my ages su Tv8 2% e 553 mila, mentre Deal with it su Nove 2% e 5553 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Lazio-Bayern Monaco)