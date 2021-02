Sanremo: la Campbell tira il pacco, in arrivo Serena Rossi e Simona Ventura

Sanremo made in Italy, litigate comprese

Il Giornale, pagina 25, di Laura Rio.

Una zona «semi-rossa» o «quasi rossa», come dir si voglia. Top model che danno forfait all’ultimo momento come Naomi Campbell. Altre donne da Festival assoldate in fretta e furia. Polemiche a valanga su Ibra che va in Riviera mentre il Milan non se la passa bene. Artisti trovati positivi (Moreno Conficconi degli Extraliscio). Insomma, la situazione a Sanremo se già era molto complicata, ogni giorno si fa più difficile. Con quello che sta succedendo ora, tutto il dibattito su pubblico sì-pubblico no pare bazzecole. Si sperava in un allentamento del Covid, invece la zona tra Ventimiglia e Sanremo è una delle più colpite d’Italia in questo momento. Dunque, da oggi fino al 5 marzo tutti i paesi vicino al confine con la Francia sono stati blindati: scuole chiuse di ogni ordine e grado e provvedimenti restrittivi. Questo, ovviamente, non influenzerà la kermesse canora che si svolge a porte chiuse dentro il teatro Ariston con artisti e ospiti sottoposti a mille controlli, però l’atmosfera che aleggia sarà ancora più triste. Paura, preoccupazione e strade deserte.

Toccherà a Fiorello riportare un po’ di allegria, non solo nelle case dei liguri, ma anche in quelle degli italiani. E gli toccherà non solo inventarsi – insieme ad Amadeus – uno show in stile radiofonico senza il conforto dell’applauso del pubblico, ma anche «tappare» i buchi che ogni giorno si creano. In primo luogo l’abbandono della Campbell, che doveva con il suo charme aprire le danze del Festival e inaugurare la mega scenografia in stile nave spaziale realizzata da Gaetano Castelli. Invece, troppo complicato per lei arrivare dagli Stati Uniti e soprattutto tornarci date le nuove restrizioni imposte dall’amministrazione Biden.

Le donne del Festival

Al suo posto, per il «capitolo bellezza», è stata chiamata Vittoria Ceretti, giovane modella bresciana che ha già sfilato per Chanel, Kors, Hilfiger, Versace, Cavalli, Dior. Vittoria si aggiunge al «carnet» di Amadeus: come l’anno scorso lui vuole avere una o più dame ogni sera sul palco per «rappresentare le diverse sfaccettature del mondo femminile». Dunque, oltre alle confermate Elodie, Matilda De Angelis, Ornella Vanoni, Loredana Bertè e Barbara Palombelli (su cui sono piovute le solite critiche perché è una giornalista della concorrenza), sono in arrivo anche Serena Rossi e Simona Ventura. Che potrebbero essere presenti nella serata finale. Serena è reduce dal successo della serie Mina Settembre e condurrà su Rai1 lo show Canzone segreta, Simona invece sarà alla guida del gioco a premi di Rai2 Game of games.

(Nella foto Amadeus e Fiorello)