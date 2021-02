Riecco L’Isola dei Famosi pura e dura

Ilary Blasi riparte con L’Isola dei Famosi. Conti sfida la De Filippi

ItaliaOggi, pagina 18, di Giorgio Ponziano.

Ilary Blasi sta facendo le prove della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, reality riesumato da Canale5. Si parte il 12 marzo, un giorno dopo quanto previsto in precedenza per evitare lo scontro diretto con l’ultima puntata della fiction di Rai1, Che Dio ci aiuti. Saranno 20 puntate, due volte la settimana. Prenderà il posto del Grande fratello Vip. Sarà interessante vedere chi vincerà negli ascolti in questa sfida a distanza tra due vetusti programmi. Dice Ilary Blasi: «Si tratta di un ritorno alle radici, allo spirito originario del format: i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane».

Infatti, la novità sarà la presenza dell’Isola dei Parassiti, un luogo in cui alcuni concorrenti verranno sorvegliati da un guardiano e dovranno procacciarsi il cibo da soli, senza poter contare neanche sulla classica razione giornaliera di riso. Auguri.

Carlo Conti sfida Maria De Filippi

Dal 10 aprile sarà in prima serata su Rai1 con la seconda edizione di Top Dieci, programma da lui ideato e condotto. Due squadre di Vip o presunti tali si affrontano per indovinare le 10 canzoni che hanno venduto di più, i 10 attori più premiati, e così via. La De Filippi sarà già in onda, da marzo, con Amici. Qualche puntata e partirà la sfida.

Hercule Poirot, il detective ideato da Agata Christie, torna in tv con 12 movie cult. Il debutto avverrà il 6 marzo su TopCrime (canale 39) con L’assassinio di Roger Ackroyd. Piatto prelibato per gli amanti del genere.

Renzo Arbore e la vena televisiva che si è inaridita: «Preferisco i programmi di nicchia. Ma se trovassi un altro talento come Nino Frassica mi metterei subito a fare un programma che ho in mente da tempo, ma che non posso più realizzare». Da fine marzo andrà in onda su Isoradio Il meglio di Alto Gradimento, che sta curando con Dario Salvatori. Inoltre, sta preparando per Rai5 un’antologica con gli ospiti di Doc, trasmissione di fine anni ‘80. Ovvero il rifugio nei ricordi.

Niente Sanremo per Savino

Nicola Savino (Le Iene, Italia1) non condurrà L’altro Festival (di Sanremo) che lo scorso anno andò in onda in streaming su Raiplay. Quest’anno è stato cancellato in ossequio al cordone sanitario attorno al Festival. «Ho convenuto anch’io», dice, «non sarebbe stato fattibile, troppo piccolo e affollato lo spazio». Confermata invece la strisciolina (7 minuti) quotidiana, cioè PrimaFestival, su Rai1 dal 26 febbraio al 7 marzo (ore 20,40), condotto da Giovanni Vernia: «Vorrei portare un po’ d’ironia, per esempio una gara a chi arriva ultimo». Mentre si allunga l’elenco degli aspiranti festivalieri.

(Nella foto L’Isola dei Famosi)