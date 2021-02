Ascolti tv 22 febbraio analisi: Ricciardi vola, cresce pure Signorini, Iacona e Porro (pari) staccano gli speciali di Moreno e Purgatori

Cresce ancora Il Commissario Ricciardi, ma sale anche Il Grande Fratello Vip. Sul terzo gradino del podio s’installa il film action di Italia1, in una serata di grande equilibrio tra Presa Diretta, che fa un bilancio covid, e Quarta Repubblica, che come gli speciali di Tg2 Post e Atlantide parla anche del tragico attentato in Africa

Ascolti Tv, dietro le ammiraglie c’è The Transporter Legacy, la saga di Italia1, tra gli approfondimenti in sovrapposizione è pareggio: Iacona 5,33%, Porro 5,31%

C’era l’inchiesta preconfezionata su un anno di covid di Riccardo Iacona e company ieri sulla terza rete, lunedì 22 febbraio, in un’altra giornata in cui l’attualità tragica dell’uccisione dell’Ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, del Carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista, Mustafà Milambo, si è imposta nello spazio della cronaca e in quello del commento.

Presa Diretta, comunque, ha riscosso 1,339 milioni ed il 5,32% (1,250 milioni ed il 5% sette giorni prima), raccogliendo più spettatori di Quarta Repubblica in termini di numeri assoluti. Nicola Porro ha schierato Giorgia Meloni, Anna Maria Bernini, Giovanni Toti, Matteo Bassetti, Guido Rasi, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone, Alessandro Sallusti, Alessandro Cecchi Paone, Stefano Cappellini, Mario Benotti, Tony Capuozzo e suor Anna Monia Alfieri, ma fermandosi a 1,041 milioni di spettatori ed il 5,44% di share (1,090 milioni di spettatori e il 5,7% di share sette giorni prima). Iacona e Porro hanno fatto però molto meglio degli speciali dedicati alle vicende africane: su Rai2 la versione large di Tg2 Post, in onda fino alle 22.25, ha riscosso solo 667mila spettatori e il 2,5%. Mentre su La7 Speciale Atlantide, ha conseguito con Andrea Purgatori 462mila spettatori e l’1,8% di share.

Nella sfida principale Il commissario Ricciardi cresce ancora in vista del finale. Il GfVip tiene botta, ma è distante. L’action di Italia 1 e il posticipo di Sky in evidenza

Nella sfida di genere, ma anche di linea editoriale, che ogni lunedì tiene banco sulle ammiraglie, ha vinto ancora Rai1 con la fiction, anche se non si può dire che Canale 5 e Mediaset siano in fase di involuzione degli ascolti. Su Rai1 Il commissario Ricciardi continua a crescere: ieri Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello e Serena Iansiti hanno portato a casa 5,8 milioni di spettatori e il 23,9%; sette giorni prima il risultato era stato di 5,636 milioni di spettatori e il 23,2%, ed ora è lecito pensare che il finale di stagione possa raggiungere quota 6 milioni e 25% di share.

Su Canale 5 al Grande Fratello Vip è stato eliminato Andrea Zenga, Dayane si è dichiarata innamorata di Rosalinda, la stessa Rosalinda e Stefania sono state spedite al televoto e si giocheranno la permanenza nel reality nelle prossime giornate. Con questo impianto Alfonso Signorini ha conquistato 3,572 milioni circa ed il 20,7% dalle 21.50 alle 25.19, facendo meglio di sette giorni prima (3,5 milioni ed il 20%). Sul terzo gradino del podio si è installato il film action di Italia 1 (The Transporter Legacy a 1,4 milioni di spettatori e 5,7%), mentre su Sky il posticipo Juventus-Crotone ha prodotto 1, 233 milioni di spettatori con il 4,6%.

Le altre partite di giornata. Amadeus, Insinna, Panicucci, Palombelli, De Filippi in evidenza nel day time

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,958 milioni di spettatori e 17,8%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,587 milioni di spettatori con il 16,43%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,258 milioni di spettatori con il 4,56%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,564 milioni di spettatori e 5,85% e Un Posto al Sole 1,790 milioni di spettatori e 6,4%. Su La7 Otto e Mezzo 2,132 milioni di spettatori e 7,61%. Su Rete4 Stasera Italia 1,427 milioni e 5,26% nella prima parte e 1,266 milioni di spettatori e 4,49% nella seconda parte.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,736 milioni di spettatori e 20,77%, L’Eredità 5,1 milioni di spettatori e 23,48%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,336 milioni di spettatori e 13,8%, Caduta Libera 3,634 milioni di spettatori con il 17,9%. Su Rai3 il TGR 3,6 milioni di spettatori e 15,6%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 12,9% e 17,7%; Storie Italiane 16,9% e 14,85% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 17,2%, 18,1%, e 16,1%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 3,55%. Su Rai3 Agorà 8,6% di share, Mi Manda RaiTre 6,15%. Su La7 Omnibus 3,83%, Coffee Break 4,65%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 14,9%. Su Canale 5 Forum 17%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,1% e 8,47%. Su Italia 1 Sport Mediaset 5,2%. Su Rai3 Elisir 6,73%, Quante Storie 6,4%. Su Rete4 Il Segreto 1,4% di share, La Signora in Giallo 3,8%. Su La7 L’Aria che Tira 6,6% e 4,65%.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,05%, Il paradiso delle signore 17,96% e Vita in diretta 17% di share. Su Canale5 Beautiful 16,8%, Una Vita 17,8%, Uomini e donne 23,54%, Amici 19,8%, il Grande Fratello Vip 19,9%, Daydreamer 18,4%, Pomeriggio Cinque 15,2% e 15,4%. Su Rai 2 Ore 14 3,3%; Detto fatto 4,2%. Su Rai3 Geo 7,5% e 12,3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,1%. Su La7 Tagadà 3,4% e Tagadoc 1,6%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 9,5%. Su Canale 5 il GfVip Live 16,1%. Su Rai2 Magazzini musicali 0,92%. Su Rai 3 Dottori in corsia 5,5%. Su Italia1 Tiki Taka 6,11% di share.

Alle 20.00: Tg1 6,196 milioni e 24,43%, Tg5 4,864 milioni e 18,9%; TgLa7 a 1,560 milioni e 6,04%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento de Il commissario Ricciardi)