Ascolti tv 21 febbraio digital e pay: LuLa e derby da record su Dazn1, sci ok su RaiSport. Prada/Pirelli the best in the night. Iris batte Barbieri d’albergo

Su Sky alle 18.00 Atalanta-Napoli 1,144 milioni e 5,6% Tra le native digital free, in prima serata: Su Iris Training Day 482mila con il 2%. Su Tv8 4 Hotel e 1,8%. Sul RealTime 90 giorni per innamorarsi e poi 408mila e 1,5%. Sul 20 Ninja Assassin 379mila e 1,5%.

Ascolti Tv calcio: Milan-Internazionale a 1,143 milioni di spettatori e il 7% su Dazn. Luna Rossa fa il 9,5% nel cuore della notte su Sky

Romelo Lukaku e Lautaro Martinez in evidenza. Ma anche l’equipaggio di Luna Rossa. Focus sul calcio e su un match particolarmente rilevante per la classifica, nella domenica di Serie A del 21 di febbraio, alle 15.00 del pomeriggio, ma dopo che nella notte erano state le imbarcazioni volanti di ultima generazione a tenere svgli molti appassionati. L’incontro Milan-Internazionale, vinto dai nerazzurri di Antonio Conte per tre a zero ha fatto il risultato record di Dazn1, con 1,143 milioni di spettatori e il 7% di share (Fonte Studio Frasi). Vale la pena ricordare che il secondo risultato per ascolti è stato fin qui sul canale quello di Roma-Inter, con 915 mila spettatori ed il 4,5% di share il 10 gennaio alle 12.30; Juventus-Bologna, invece, il 24 gennaio aveva conseguito 859mila spettatori con il 4,3%, sempre alle 12.30.

Ieri invece, sempre in tema calcio, sui canali Sky alle 18.00 Atalanta-Napoli, vinta dai padroni di casa per quattro a due, ha conquistato 1,144 milioni di spettatori con il 5,6% di share; alle 20.45, invece, Benevento-Roma ha conseguito 890 mila spettatori medi, con il 3,3% di share.

Interessanti anche i risultati notturni ed in replica della Vela. Le 2 regate che hanno chiuso la Prada Cup con la vittoria di Luna Rossa sugli inglesi di Ineos, hanno ottenuto 384 mila spettatori complessivi, di cui 117 mila spettatori per il live alle 4 a.m., con il 7,7% di share; è stato il live più visto della competizione, al netto della premiazione l’ascolto è stato di 130 mila spettatori medi, con il 9,5%. All’ora di pranzo, inoltre, su Rai Sport la Vela con la Prada Cup 2021 è arrivata a 301mila spettatori con il 2,3% di share.

Tra le native digitali free. Vince Iris

Su Iris Training Day 482mila spettatori con il 2%. Su Tv8 4 Hotel è stata la scelta di 478mila spettatori con l’1,8%. Sul RealTime 90 giorni per innamorarsi e poi 408mila e 1,5%. Sul 20 Ninja Assassin 379mila e 1,5%. Sul Nove Quasi quasi cambio i Miei 240mila e 0,9%. Su Cine 34 Lui è peggio di me 225mila e 0,9%.

Sul RaiMovie Imprevisti d’amore 207mila e 0,8%. Su La5 Regalo perfetto 198mila e 0,8%. Su Rai Premium la replica de Il Cantante Mascherato 155mila e 0,7%. Su Rai4 Hide and Seek 133mila e 0,6%.

Al mattino. Su Rai Sport i Campionati del Mondo di Sci 488.000 spettatori e 5,4%. All’ora di pranzo: su Rai Sport la Vela: Prada Cup 2021 a 301mila spettatori con il 2,3% di share. Al pomeriggio. Su Rai Sport i Campionati del Mondo di Sci a 624mila e 3,4%. In access. Su Tv8 4Ristoranti ha avuto 478mila spettatori con 1,8%. Su Nove Little big Italy ha trovato 321mila spettatori e 1,2% di share. In seconda serata. Su Nove Quasi quasi cambio i miei 211mila e 1,1%. Su Tv8 IGT ha avuto 185mila spettatori con 1,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Milan-Inter)