Ascolti Tv 19 febbraio: Carlucci sale a 3,743 mln e 17,4% e vince, Signorini raggiunge 3,491 mln e 19%. Crozza torna e batte Nuzzi, Zoro, Giacobbo

Nella serata del ritorno di Maurizio Crozza, su Rai1 Il Cantante mascherato a 3,743 milioni e 17,4% e su Canale5 Il Grande Fratello Vip a 3,491 milioni e 19%. In sovrapposizione Rai1 17,5%, Canale 5 17,3%. Su Rai2 The Good Doctor 1,455 milioni e 5,4%. Su Nove Fratelli di Crozza 1,489 milioni e 5,7%. Super Gruber con Travaglio.

Ascolti, trend: lo show fantasmagorico di Rai1 si protrae e svela solo la maschera del Gatto (Stefano Assisi), il reality invece elimina Giulia Salemi. Corsa quasi alla pari con sorpassi e controsorpassi. In sovrapposizione Rai1 al 17,5% e Canale 5 al 17,3%.

La quarta partita tra Milly Carlucci su Rai1 e Alfonso Signorinini su Canale 5, si è tenuta in una serata – quella di venerdì 19 febbraio – in cui Maurizio Crozza è tornato on air con Fratelli di Crozza, più motivato che mai, avviando la puntata con la messa cantata di Mario Draghi in Parlamento. Il resto della griglia? In prima serata c’è stato un anticipo di Serie A – Cagliari-Torino – a basso appeal popolare, su Rai2 c’era il telefilm The Good Doctor, e poi c’era la sfida tra Gianluigi Nuzzi, Roberto Giacobbo, Diego Bianchi e Titolo Quinto, ma con Propaganda Live che subiva la concorrenza più diretta di Nove.

Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel. Il cantante Mascherato cresce di due punti di share, il GF Vip di quasi un punto e mezzo

Su Rai1 lo show Il cantante mascherato, con Milly Carlucci supportata da Francesco Facchinetti, Patty Pravo, Flavio Insinna, Costantino della Gherardesca, Caterina Balivo, con Stefano Assisi (il gatto) eliminato, ha conquistato 3,743 milioni ed il 17,4% (3,441 milioni e 15,5% sette giorni prima) tra le 21.41 e le 24.16.

Su Canale 5 la nuova puntata di Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini alla conduzione e Pupo e Antonella Elia opinionisti, con Giulia Salemi eliminata e Dayane e Rosalinda in rotta di collisione, ha avuto 3,491 milioni di spettatori ed il 19% tra le 21.48 e le 25.05 (sette giorni prima 3,264 milioni di spettatori con uno share del 17,7%). In coda Grande Fratello Vip Night 1,783 milioni e 28,5% e Grande Fratello Vip Live 813mila e 15,8%.

Su Nove la prima puntata stagionale di Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza mattatore, ha riscosso 1,489 milioni e 5,7% di share.

Su Rai2 il telefilm The Good Doctor, a 1,455 milioni ed il 5,4% e The Resident a 1,043 milioni e 4,7%.

Su Rete4 il rotocalco di cronaca nera e varia attualità Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, ha riscosso 1,208 milioni di spettatori con 6,1% di share.

Su La7 lo show Propaganda Live, con Diego Bianchi, Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata, e Silvia Sardoni tra gli ospiti, ha conseguito 1,1 milioni di spettatori con uno share del 5,7%.

Su Rete4 il documagazine Freedom-Oltre il confine, con Roberto Giacobbo alla conduzione, ha portato a casa 1,013 milioni di spettatori ed il 5,1%.

Su Rai3 la trasmissione di approfondimento a taglio territoriale, Titolo Quinto, con Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti alla conduzione, ha avuto 516mila spettatori ed uno share del 2,3%.

Ascolti TV Access Prime Time. Male Striscia. Boom Lilli con Travaglio, Sciorilli Borrelli e De Angelis

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,927 milioni di spettatori con il 18,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,933 milioni di spettatori con uno share del 14,7%. Su Rai2 Tg2 Post 1 milione e 3,8%. Su Italia1 CSI Miami 1,263milioni di spettatori con il 4,8%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,412 milioni e 5,6% e Un Posto al Sole 1,730 milioni di spettatori e 6,5%. Su Rete4 Stasera Italia 1,4 milioni e 5,5% nella prima parte e 1,2 milioni e 4,5% nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo 2,452 milioni di spettatori e 9,2%.

Ascolti TV preserale. Insinna dominante. Tgr batte Caduta Libera

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,533 milioni di spettatori e 20,4%, L’Eredità 4,931 milioni di spettatori e 23,7%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,271 milioni di spettatori con il 13,8% di share e Caduta Libera 3,384 milioni con il 16,8% di share. Su Rai3 il TGR 3,400 milioni di spettatori con il 15,7% di share.

Emanuele Bruno

(nella foto Maurizio Crozza in un frangente di Fratelli di Crozza)