Ascolti tv 17 febbraio digital e pay: Italia’s Got Talent boom con Giorgia Greco. La5 batte Sommi e Scanzi. E Casalino

Su SkyUno per IGT 377mila spettatori di flusso e 1,2%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Tv8 Italia’s Got Talent 1,5 mln e 6,6%. Su La5 Una ragazza e il suo sogno 602mila e 2,5%. Su Nove Accordi & Disaccordi 457mila e 1,8% con Rocco Casalino ospite.

Ascolti Tv ulteriori dei grandi gruppi. Quando va male Canale5 le tematiche di Cologno tendono in parte a compensare: altre Rai 7,44% nell’intera giornata e 6,2% in prima serata; altre Mediaset 9,1% e 9,8%.

Mobilati gli abbonati della pay ieri sera – mercoledì 17 febbraio – su calcio e spettacolo. La Champions League su Sky, ha avuto complessivamente 2,1 milioni e l’8,1%; Porto-Juventus, in particolare, terminata due a uno per i lusitani, con il gol di Federico Chiesa che tiene in gioco i bianconeri per il passaggio del turno, ha avuto 1,874 milioni di spettatori e il 7,3%. Si tratta del miglior risultato stagionale della massima competizione per club sulla pay.

Ma a portare acqua al mulino di Sky ieri è stata anche la nuova puntata di Italia’s Got Talent – lo show con Mara Maionchi, Frank Matano, Joe Bastianich, Federica Pellegrini e Ludovica Comello.

Su Tv8 IGT ha avuto oltre 1,5 milioni di spettatori ed il 6,6%, facendo largamente meglio di sette giorni prima in chiaro (1,372 milioni e 5,8%) e migliorando considerevolmente anche il bilancio di due mercoledì prima (1,215 milioni di spettatori ed il 5,1%). Se si considera poi il risultato su SkyUno (377mila spettatori di flusso e 1,2%), il bilancio complessivo del people show sfiora quota 1,9 milioni ed il 7,8% di share, battendo Italia 1 e arrivando allo stesso livello di Canale5.

Tra le native digitali free in prima serata vince Tv8 col people show

In prima serata. Su Tv8 Italia’s Got Talent 1,5 mln spettatori e 6,6%. Su La5 Una ragazza e il suo sogno a 602mila spettatori e 2,5%. Su Nove Accordi & Disaccordi 457mila e 1,8% con Rocco Casalino ospite. Su Iris Effetti collaterali è stato visto da 451mila spettatori e 1,9%.Su RaiMovie Song’ e Napule a 432mila spettatori e 1,7%. Su 20 per Colpo Grosso al Drago Rosso 413mila e 1,63%. Su Rai4 Pandorum è stato scelto da 395mila spettatori con l’1,6%. Su RaiPremium Luisa Spagnoli 314mila e 1,4%. Su Cine34 per Una famiglia perfetta 276mila spettatori e 1,1%.Su Top Crime per Law & Order 242mila e 0,9%. Su Italia2 Il re scorpione4 ha totalizzato 79mila spettatori e 0,3%.

Le altre partite di giornata: Papi sprinta su Corsi

Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina a 49mila e 0,7% e Ogni mattina dopo il tg a 87mila e 0,6%. Al pomeriggio. Su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 146mila spettatori con 1,1%. In preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia a 296mila e 1,3%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 241mila spettatori con 1,2%. In access. Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 648mila spettatori con 2,4%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 539mila spettatori con 2%. In seconda serata. Su Tv8 Piacere Maisano 267mila e 1,8%. Su Nove Migliori fratelli di Crozza 208mila e 1,5%.

Emanuele Bruno

(nella foto il golden buzzer di Federica Pellegrini per Giorgia Greco a Italia’s Got Talent)