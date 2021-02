Ascolti tv 17 febbraio 2021: Amadeus e Bruno Vespa dominano la serata, poi Chi l’ha visto?

Ascolti tv: serata strana per Rai1, che comunque vince facilmente su Canale5

Palinsesto non convenzionale per la serata di ieri di Rai1, che si è divisa in prime time tra I soliti ignoti – Il ritorno, che registrato il 16% di share media con 4,303 milioni di telespettatori, e Porta a porta 25 anni, 8,38% e 1,038 milioni. Settimana scorsa la stessa rete aveva portato a casa il 20,53% e 5,5 milioni con la semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli.

Dietro si è piazzato Chi l’ha visto? su Rai3 con il 11,05% e 2,399 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma di Federica Sciarelli aveva fatto l’11,51% e 2,5 milioni.

Medaglia di bronzo per la replica de L’amore strappato su Canale5 con il 8,56% e 1,821 milioni di contatti. Mercoledì scorso la fiction con Sabrina Ferilli aveva portato a casa il 9,13% e 2 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Giù dal podio il film Jason Bourne su Italia1 al 6,78% e 1,560 milioni di spettatori, poi Italia’s Got Talent su Tv8 al 6,6% e 1,506 milioni e il talk show Stasera Italia Speciale su Rete4 al 2,93% e 652 mila.

Chiudono la classifica Atlantide su La7 al 2,79% e 636 mila contatti, poi il talk show Accordi&Disaccordi sul Nove all’1,8% e 457 mila e Rai Parlamento Speciale Senato su Rai2 al 2,46% e 364 mila.

Sui canali Sky Sport le partite di Champions League, con anche la Juventus in campo, hanno registrato il 7,6% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,5%, mentre Caduta libera su Canale5 al 18,3%.

In access prime time Guess my Age su Tv8 al 2,4% e 647 mila, mentre Deal with It sul Nove al 2% e 539 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Amadeus)