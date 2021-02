Ascolti Tv 13 febbraio: De Filippi (28,3%) travolge Conticini e Pivetti (solo 10,2%). Giuramento Draghi: Mentana batte facile Rete4

La nuova puntata di C’è’ posta per te su Canale 5 con Paolo Bonolis e Federica Pellegrini tra gli ospiti batte il nuovo show A grande Richiesta in versione canora con Parlami d’amore. Per Maria De Filippi 6,057 milioni circa e il 28,3% e per Conticini e Pivetti 2,282 milioni ed il 10,2%.

Nella giornata del giuramento di Draghi e delle sconfitte di Juve e Milan

La storia proponeva il giuramento del governo di Mario Draghi in tarda mattinata, con il Tg1 e Enrico Mentana su La7 in pista, ma anche il Tg4 spciale, mentre il calcio aveva in scaletta su Sky alle 18.00 Napoli-Juve e, molto meno impattante ma ugualmente dirompente, Spezia-Milan in prima serata su Dazn. Nella griglia di sabato 13 febbraio, la sfida principale era sempre quella tra le ammiraglie, con Maria De Filippi su Canale 5 e una fiction su Rai1, con la campionessa degli ascolti de sabato sera che con C’è posta per te affrontava l’inedito show A grande Richiesta-Parlami d’amore. I telefilm di Rai2, una commedia con Marco Giallini sulla terza rete, due family film su Rete4 e Italia1, e Licia Colò su La7 completavano il quadro principale.

Ecco la graduatoria per ascolti. C’è posta catalizza e spegne le canzoni d’amore di Stefano Coletta

Su Canale 5 la nuova puntata di C’è Posta per te, con Maria De Filippi alla conduzione e tra gli ospiti Paolo Bonolis e Federica Pellegrini, ha conseguito 6,057 milioni ed il 28,3% t(6,132 milioni di spettatori e il 29,2% di share sette giorni prima).

Su Rai1 la prima puntata dello show Ballandi, A grande richiesta, stavolta con Parlami d’amore, con Paolo Conticini e Veronica Pivetti alla conduzione e tanti ospiti musicali (Massimo Ranieri, Gino Paoli e Danilo Rea, Rita Pavone, Peppino Di Capri, Marcella Bella, Gigi D’Alessio, Irene Grandi, Fausto Leali, Dolcenera, Michele Zarrillo, Riccardo Fogli, Sergio Cammariere, Karima) ha avuto 2,282 milioni di spettatori ed il 10,2%.

Su Italia 1 per la pellicola di animazione cult, Cattivissimo me3, 1,5 milioni e 5,8% di share. Su Rai3 la commedia di Daniele Luchetti, Io sono Tempesta, con Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco, a 1,295 milioni e 5,3% di share. Su Rai2 questo il bilancio dei telefilm: per F.B.I. 1,379 milioni e 5,3%; per Blue Bloods 1,2 milioni e 5,2%. Su Rete4 per il film I due superpiedi quasi piatti, con Bud Spencer e Terence Hill, ha avuto 1,242 milioni di spettatori e 5% di share. Su La7 la nuova edizione di Eden-Un pianeta da salvare, con Licia Colò alla conduzione, ha totalizzato 704mila e 3,1% di share.

In terza serata su Rai1, ben oltre la mezzanotte, debutta molto bene Ciao Maschio, il nuovo talk show condotto da Nunzia De Girolamo, che ha registrato l’8,6 di share media con 745 mila telespettatori.

Draghi Time, a mezzodì ecco il risultato degli speciali: Per il giuramento del governo vince netto il Tg1, prevale senza sforzo Mentana contro Rete4

Tg1 Speciale – 2,380 milioni e 18,19%; Tg4 Speciale – 262mila spettatori e 2,16%; TgLa7 Speciale a 1,091 milioni di spettatori e 6,76%

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di C’è posta per te)