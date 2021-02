Ascolti Tv 12 febbraio: dopo i ministri di Draghi, quasi pari. Carlucci 3,4 mln e 15,5%, Signorini 3,2 mln e 17,7%. Nuzzi batte Zoro

Nella serata del governo Draghi, su Rai1 Il Cantante mascherato cala a 3,441 milioni e 15,5%. Su Canale5 Il Grande Fratello Vip sale a 3,264 milioni ed 17,7%. Su Rai2 The Good Doctor 1,483 milioni e 5,6%. In sovrapposizione: Rai1 3,442 milioni e 15,92%, Canale 5 3,466 milioni e 16,03%.

Ascolti, trend: lo show fantasmagorico di Rai1 parte molto più tardi del solito e svela le maschere di Platinette e Katia Ricciarelli, il reality invece elimina Maria Teresa Ruta, long runner del gioco. Tra sorpassi e controsorpassi prevale di un decimale di share Signorini.

Dopo che nelle precedenti due settimane c’era stata una vittoria per parte, non era da considerare dirimente, ma era comunque importante l’esito della terza partita tra Milly Carlucci su Rai1 e Alfonso Signorinini su Canale 5. In una serata – quella di venerdì 12 gennaio – in cui da poco prima delle 20.00 hanno tenuto banco gli sviluppi della politica nazionale, con Mario Draghi che è salito al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed intorno alle 20.00 ha presentato la lista dei ministri del nuovo governo. In prima serata c’è stato un anticipo di Serie A – Bologna-Benevento – combattuto e divertente tra la neve e il vento, ma a basso appeal popolare e su Rai1, prima de Il Cantante Mascherato c’è stato un speciale del Tg1 che ha spostato molto più avanti del solito l’avvio dello show. Su Rai2 c’era il telefilm The Good Doctor, e poi c’era la sfida tra Gianluigi Nuzzi, Roberto Giacobbo, Diego Bianchi e Titolo Quinto.

Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel.

Su Rai1 lo show Il cantante mascherato, con Milly Carlucci supportata da Francesco Facchinetti, Patty Pravo, Flavio Insinna, Costantino della Gherardesca, Caterina Balivo e Albano, con Platinette/Mauro Coruzzi (tigre azzurra) e Katia Ricciarelli (giraffa) eliminati e l’orsetto ancora salvo, ha conquistato 3,441 milioni ed il 15,5% (3,6 milioni e 16,2% alla prima e alla seconda puntata) tra le 21.35 e le 24.13.

Su Canale 5 la nuova puntata di Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini alla conduzione e Pupo e Antonella Elia opinionisti, con Maria Teresa Ruta eliminata e Walter Zenga coi figli ancora protagonista, ha avuto 3,264 milioni di spettatori con uno share del 17,7% tra le 21.50 e le 25.07. In coda Grande Fratello Vip Night 1,623 milioni e 25,5% e Grande Fratello Vip Live 760mila e 14,8%.

Su Rai2 il telefilm The Good Doctor, a 1,483 milioni ed il 5,6% e The Resident a 1,067 milioni e 4,7% e 913mila e 5,3%.

Su Rete4 il rotocalco di cronaca nera e varia attualità Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, ha riscosso 1,3 milioni di spettatori con 6,5% di share.

Su La7 lo show Propaganda Live, con Diego Bianchi, Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata, ha conseguito 1,219 milioni di spettatori con uno share del 6,4%.

Su Rete4 il documagazine Freedom-Oltre il confine, con Roberto Giacobbo alla conduzione, ha portato a casa 1,144 milioni di spettatori ed il 5,4%.

Su Rai3 la trasmissione di approfondimento a taglio territoriale, Titolo Quinto, con Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti alla conduzione, ha avuto 644mila spettatori ed uno share del 2,8%.

In access fa il botto Lilli Gruber e Striscia batte Giorgino

Su Rai 1 Speciale Tg1 – Governo Draghi 3,451milioni di spettatori e 12,7%. Su Rai 2 Tg2 Post 1,343milioni di spettatori e 4,90%. Su Rai 3 Che succ3de? 1,224 milioni e 4,69%, Un posto al sole 1,850milioni e 6,80%. Su Canale 5 Striscia la notizia 4,643 milioni di spettatori e 17,01%. Su Italia 1 CSI: Miami 1,279 milioni di spettatori e 4,75%. Su Rete 4 Stasera Italia 1,423 milioni di spettatori e share 5,34% e 1,344 milioni e 4,91%. Su La7 Otto e mezzo 2,935 milioni di spettatori e 10,8%.

News ore 20.00, boom Mentana.

Tg1 a 5,867 milioni e 23,34; Tg5 a 4,758 milioni e 18,67%; TgLa7 a 2,374 milioni e 9,3%

