Ascolti tv 10 febbraio digital e pay: un super Italia’s Got Talent traina Maisano al 4,2%. Sommi e Scanzi si difendono

Su SkyUno per IGT 326mila spettatori di flusso e 1,4%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Tv8 Italia’s Got Talent 1,372 mln e 5,8%. Su Nove Accordi & Disaccordi 508mila e 1,9%. Su Iris Il segreto della miniera 413mila e 1,6%. Su 20 Rush Hour 406mila e 1,6%.

Ascolti Tv ulteriori dei grandi gruppi: altre Rai 6,5% nell’intera giornata e 5,4% in prima serata; altre Mediaset 8,3% e 8,5%.

Era anche pane per i denti degli abbonati della pay ieri sera – mercoledì 10 febbraio – la sfida tra Atalanta e Napoli in Coppa Italia (5,6 milioni di spettatori e 20,5% su Rai1, in crescita di due punti rispetto all’andata).

Ma a portare acqua al mulino di Sky ieri è stata anche la terza puntata di Italia’s Got Talent – lo show con Mara Maionchi, Frank Matano, Joe Bastianich, Federica Pellegrini e Ludovica Comello.

Lo show ha approfittato della frammentazione dell’offerta free e della labilità dell’offerta Mediaset per mettere a segno un ottimo risultato: su Tv8 IGT ha avuto 1,372 milioni e 5,8%, migliorando considerevolmente il bilancio di sette giorni prima (1,215 milioni di spettatori ed il 5,1%). Se si considera poi il risultato su SkyUno (326mila spettatori di flusso e 1,4%, sette giorni prima 299mila e 1,3%) appare chiaro come il people show abbia lottato alla pari con la Caserma di Rai2 e il film di Italia 1 con Dennis Quaid.

Tra le native digitali free in prima serata vince Tv8 col people show davanti ad Accordi&Disaccordi

In prima serata. Su Tv8 Italia’s Got Talent 1,372 mln spettatori e 5,8%. Su Nove Accordi & Disaccordi 508mila e 1,9%. Su Iris Il segreto della miniera è stato visto da 413mila spettatori e 1,6%. Su 20 per Rush Hour 406mila e 1,6%. Su Rai4 La Isla Minima è stato scelto da 378mila spettatori con l’1,5%. Su RaiPremium Anna Karenina 333mila e 1,41%. Su RaiMovie Il tuttofare 324mila spettatori e 1,23%. Su Cine34 per L’ultima ruota del carro 291mila spettatori e 1,14%. Su La5 Lady Bird ha conseguito 273mila spettatori e 1,06%. Su Top Crime per Law & Order 246mila e 0,9%.Su Real Time per Vite al limite 227mila e 0,9%. Su Italia2 Il re scorpione3 ha totalizzato 53mila spettatori e 0,21%.

Le altre partite di giornata: Papi sprinta su Corsi

Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina a 44mila e 0,6% e Ogni mattina dopo il tg a 88mila e 0,6%. Al pomeriggio. Su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 121mila spettatori con 0,9%. In preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia a 315mila e 1,4%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 280mila spettatori con 1,3%.

In access. Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 654mila spettatori con 2,4%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 626mila spettatori con 2,3%. In seconda serata. Su Tv8 Piacere Maisano 389mila e 4,2%. Su Nove Migliori fratelli di Crozza 211mila e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Italia’s Got Talent)