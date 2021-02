Ascolti tv analisi 9 febbraio: Agnelli e Conte fanno il botto. Pari tra Yaman e De Martino. Floris perde due punti ma prevale su Berlinguer e Giordano

Ascolti calcio free. Fa il botto la Coppa Italia, con lo zero a zero dell’Allianz e ottiene un bilancio migliore dell’andata

Una partita tattica, terminata zero a zero, ma con tante tensioni che non hanno potuto fare a meno di esplodere. A cominciare dall’inimicizia tra il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, che alla fine ha dato del ‘coglione’ all’allenatore dell’Inter ed ex bianconero, Antonio Conte, dopo che il trainer dei nerazzurri aveva mostrato il dito medio e lanciato un ‘suca’ alla panchina avversaria. Il derby d’Italia rimane uno degli appuntamenti caldi del calcio. Sette giorni prima, la prima semifinale di Coppa Italia, Internazionale-Juventus, finita con la vittoria in rimonta dei bianconeri per due a uno, aveva avuto 7,984 milioni di spettatori ed il 28,8% di share su Rai1, facendo il record provvisorio del torneo; aveva battuto, infatti, il bilancio del quarto di finale Inter-Milan, caratterizzato anche quello da una clamorosa lite (tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku) che aveva avuto ben 7,780 milioni di spettatori con il 27,8%, replicando il risultato della finale di Supercoppa Italia, Juventus-Napoli, che invece ancora prima si era attestata a 7,860 milioni di spettatori ed il 29% di share, facendo andare molto in alto il bilancio garantito dal calcio alla rete guidata da Stefano Coletta. Ieri, non dovendo oltretutto confrontarsi con le dichiarazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la partita su Rai1 ha fatto il botto, arrivando a quasi 8,4 milioni di spettatori ed il 30% di share.

Sul podio – con le tensioni della politica meno forti di quelle del calcio, e tutti che vogliono salire sul carro di Mario Draghi – si sono affiancati Can Yaman e Stefano de Martino: su Canale 5 Daydreamer è rimasto stabile a 2,1 milioni e il 10,6%; su Rai2 Stasera tutto è possibile ha riguadagnato tutti i punti persi sette giorni prima conquistando 2,091 milioni e il 9,5% (quasi due punti in più rispetto alla puntata precedente).

Floris perde due punti e mezzo milione rispetto alla serata del discorso di Mattarella, ma vince lo stesso

Due punti, invece, rispetto a martedì scorso, li ha persi Giovanni Floris, che ha comunque dominato su Bianca Berlinguer e Mario Giordano, in palese crisi d’identità post sovranista.

DiMartedì, sfoggiando Neri Marcorè nei panni di Mario Draghi, torchiando un po’ il povero Vito Crimi e avendo tra gli ospiti anche Ilaria Capua, Massimo Giannini, Bruno Tabacci, Concita De Gregorio, Walter Ricciardi, Marianna Aprile, Alessandro Sallusti, Marco Damilano, Bruno Vespa, Alessandro Barbano, Evelina Christillin, Edward Luttwak, Elsa Fornero, Barbara Gallavotti, Nando Pagnoncelli, Stefania Salmaso, Pietro Senaldi, Marta Collot, ha conseguito 1,568 milioni e 6,8% (sette giorni prima 2,050 milioni di spettatori e 8,8%).

Su Rai Tre #Cartabianca ha proposto tra gli ospiti Giorgia Meloni, Pierpaolo Sileri, Oscar Farinetti, Massimo Galli, Andrea Crisanti, Paolo Mieli, Andrea Scanzi, Mariolina Sattanino, Maurizio Belpietro, Alessandro De Angelis, Iva Zanicchi ed Enrico Lucci. Berlinguer così ha riscosso 1,254 milioni di spettatori e il 5,6%, perdendo un punto rispetto alla puntata precedente (sette giorni prima a 1,536 milioni di spettatori ed il 6,6%). Meglio di Giordano ha fatto anche il film di Italia1 (Mamma, ho preso il morbillo, 1,024 milioni di spettatori e 4% di share).

Su Rete 4, infatti, Fuori dal coro, proponendo le interviste agli amati Giorgia Meloni e Matteo Salvini, e poi ospitando anche Andrea Mangiagalli, Maurizio Belpietro, Paolo Del Debbio, Vittorio Feltri e Rita Dalla Chiesa, è rimasto stabile a 977mila spettatori e il 5,1% (979mila spettatori ed il 5,1% sette giorni prima).

Nella sfida dell’informazione tra Rete 4 e La7, inoltre, c’è stata l’ennesima vittoria netta di Lilli Gruber su Barbara Palombelli, ma anche su Manuela Moreno.

Otto e Mezzo con Beppe Severgnini, Stefano Feltri, Michela Murgia ospiti, ha avuto 2 milioni e il 7% di share. Stasera Italia, con Tomaso Montanari, Daniele Capezzone, Marcello Sorgi, Matteo Richetti, Luisa Todini tra gli ospiti, ha avuto 1,320 milioni di spettatori e il 4,7% di share. Su Rai2 Tg2 Post, con Michele Bordo, Alessandro Morelli, Giorgio Mulè e Riccardo Ricciardi ospiti, ha ottenuto 1,162 milioni di spettatori e il 4% di share.