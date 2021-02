Ascolti tv 8 febbraio digital e pay: Pupi Avati accende SkyCinema. Il nuovo Deal With It sorpassa Guess my Age

Su SkyCinemaUno la prima tv di Lei mi parla ancora a 367mila spettatori complessivi. Tra le native digitali free in prime time tre sopra il 2%: Su Nove Rocky II 476mila e 2,1%. Su Tv8 4 Ristoranti 465mila 2,1%. Sul 20 Indipendence Day 460mila spettatori con il 2,1%. Su Iris Blood Diamond a 391mila e 1,71%.