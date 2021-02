Ascolti tv 8 febbraio analisi: Ricciardi batte un tonico GfVip, ma Serena Rossi vale mezzo milione di più. Porro draghiano stacca Iacona, ma perde sui 15-64

Ascolti tv, dietro le ammiraglie c’è Transporter, la saga di Italia1 con Jason Statham, tra gli approfondimenti in sovrapposizione Porro (6%, 1,5 milioni) stacca Iacona (5,2% e 1,3 milioni).

C’erano le inchieste sulla foresta amazzonica e la carne brasiliana di Riccardo Iacona, ieri, lunedì 8 febbraio, sulla terza rete a contendere il pubblico dell’informazione e dell’approfondimento a Nicola Porro, concentrato sull’attualità. In avvio di puntata, il conduttore di Quarta Repubblica ha spiegato il come e perché, oltre che Matteo Salvini e l’editore, Silvio Berlusconi, fosse improvvisamente diventata più europeista che pria (e mariodraghiana) anche la trasmissione della sovranista Rete4. Per carità, nella puntata di ieri ha avuto tanto spazio l’ultima giapponese rimasta schierata contro Bruxelles e le banche, Giorgia Meloni, ma non c’è dubbio che nel profilo della proposta editoriale della rete diretta da Sebastiano Lombardi qualcosa sia cambiato. Ieri comunque – specie nel periodo in sovrapposizione – Porro ha stravinto su Iacona: 1,5 milioni di spettatori ed il 6% contro 1,3 milioni ed il 5,2%. Particolare curioso, però, sempre nel periodo in sovrapposizione, la preferenza per Iacona dei 15-64 (5,1% a 4,5%).

Quarta Repubblica comunque ha corso appena dietro il film di Italia 1 (Transporter: Extreme, con Jason Statham e Alessandro Gassman, 1,636 milioni di spettatori e 6,4%), e ha lasciato a distanza i telefilm di Rai2 (Ncis a 1,1 milioni e 4,4%). Ha fatto un relativo flop, invece, il tentativo di Andrea Purgatori di alzare il livello e occuparsi di Russia a Atlantide Speciale (560mila e 2,2%). L’unica proposta di approfondimento che, in altra fascia però, ha fatto numeri molto più alti di Porro, è stata Otto e Mezzo, con Lilli Gruber (Andrea Scanzi tra gli ospiti, 2,5 milioni e 9,2%) che ha lasciato a netta distanza sia Barbara Palombelli (con Antonio Taiani e Luciano Violante, Stasera Italia a 1,5 milioni e 5,5%) che Manuela Moreno (Tg2 Post a 995mila e con Pierferdinando Casini).

In prima serata si conferma Ricciardi, ma cresce Signorini.

Il pubblico fedele a Lino Guanciale e al fido brigadiere interpretato da Antonio Milo è calato un poco alla terza prova: 5,5 milioni e 22,9%. Alla seconda puntata Il Commissario Ricciardi, la fiction firmata dalla Clemart aveva portato a casa 5,7 milioni e 23,5% di share perdendo sei decimali di share rispetto al battesimo. L’altra fiction firmata da Maurizio De Giovanni, Mina Settembre (produzione Italian Internationals Film) la sera prima aveva avuto 6,172 milioni di spettatori e il 24,8%, dimostrando di avere uno zoccolo duro di fedeli più largo di mezzo milione.

Su Canale 5 per contro continua a mostrare una invidiabile tonicità l’edizione più prolungata della storia del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, con Pupo e Antonella Elia in supporto, ma tantissime storie sviluppate dal team autoriale, ieri ha conquistato 3,7 milioni circa ed il 21,2% dalle 21.48 alle 25.06 (3,432 milioni ed il 20,3% sette giorni prima, ma su una durata più ampia) avvicinandosi all’ammiraglia rivale.

Le altre partite di giornata. Bene Panicucci, Merlino, D’Urso, Insinna

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,2 milioni di spettatori e 18,8%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,6 milioni di spettatori con il 16,7%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,341 milioni di spettatori con il 4,9%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,7 milioni di spettatori e 6,4% e Un Posto al Sole 1,775 milioni di spettatori e 6,4%.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,532 milioni di spettatori e 19,6%, L’Eredità 5,098 milioni di spettatori e 23,1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,784 milioni di spettatori e 15,9%, Caduta Libera 4,120 milioni di spettatori con il 19,1%. Su Rai3 il TGR 3,568 milioni di spettatori e 15,4%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 12,1% e 15,6%; Storie Italiane 16,4% e 14,5% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 17%, 18,7% e 15,2%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 4,2%. Su Rai3 Agorà 8,9% di share, Mi Manda RaiTre al 5,9%. Su La7 Omnibus 3,5% e 4,8%, Coffee Break 6,1%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 14,3%. Su Canale 5 Forum 15,4%. Su Rai2 Fatti Vostri 6,9% e 8,2%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,7%. Su Rai3 Elisir 6,1%, Quante Storie 6,1%. Su Rete4 Il Segreto 1,2% di share, La Signora in Giallo 3,7%. Su La7 L’Aria che Tira 8,3% e 5,6%.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 12,4%, Il paradiso delle signore 17,5% e Vita in diretta 15,9% di share. Su Canale5 Beautiful 16,6%, Una Vita 16,8%, Uomini e donne 22,6%, Amici 20,2%, il Grande Fratello Vip 19,9%, Daydreamer 18,4%, Pomeriggio Cinque 16% e 16,8%. Su Rai 2 Ore 14 3,2%, Detto fatto 4,1%. Su Rai3 11,4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,7%. Su La7 Tagadà 4,1% e 2,4%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 9,6%. Su Canale 5 il Tg5 Notte 16,8%. Su Rai 3 Dottori in corsia 3,5%. Su Italia1 Tiki Taka 5,7% di share.

Alle 20.00: Tg1 5,925 milioni e 23,3%, Tg5 5,325 milioni e 20,6%; TgLa7 a 1,644 milioni e 6,3%.

Emanuele Bruno

(Un momento de Il Commissario Ricciardi)