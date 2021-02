Ascolti tv 7 febbraio digital e pay: Milan-Crotone la partita più vista. Il top della Premier League fa l’1%

Parma-Bologna alle 18.00 fa il 2,1%. Tra le native digital free, in prima serata: Su RaiMovie I tre moschettieri 415mila e 1,6%. Su RealTime 90 Giorni per Innamorarsi – E poi… 349mila e 1,3% e 437mila e 2,1%. Sul 20 Extraction 396mila e 1,6%.

Ascolti tv calcio relativamente ridotti: per la Lazio il 3%

Solo Milan e Lazio, tra le big, in pista nella domenica del calcio di Serie A il 7 di febbraio. Alla sera Lazio-Cagliari, vinta dai biancocelesti, ha avuto su Sky 823mila spettatori e 3%.

Alle 15.00 Milan- Crotone ha avuto 1,1 milioni di spettatori ed il 6,2%. Alle 18.00, invece il derby emiliano, Parma-Bologna ha conseguito 453mila spettatori ed il 2,1%. Ma la partita più bella del pomeriggio l’ha offerta la Premier League: Liverpool-Manchester City ha conquistato 201 mila spettatori e l’1% di share.

Tra le native digitali free. Al top RaiMovie

Tra le native digitali free questa la graduatoria per ascolti in prima serata. Su RaiMovie I tre moschettieri ha avuto 415mila spettatori e l’1,6%. Su RealTime 90 Giorni per Innamorarsi – E poi… ha conquistato 349mila spettatori e l’1,3% nella prima parte e 437mila spettatori ed il 2,1% nella seconda parte. Sul 20 Extraction è stato visto da 396mila spettatori con l’1,6%. Su Nove Sapore di mare è stato seguito da 358mila spettatori con l’1,4%. Su Iris Il curioso caso di Benjamin Button 330spettatori con 1,5%. Su La5 Miracolo di Natale di Maggie ha avuto 290mila spettatori con 1,1%. Su Tv8 Family Food Fight a 281mila spettatori e 1,1%. Su TopCrime Colombo ha avuto 267mila spettatori con 1,03%. Su Cine34 Banzai ha avuto 205mila spettatori con 0,8%. Su Rai Premium la replica de Il cantante mascherato a 165mila spettatori con lo 0,73% di share. Su Rai4 Hyde & Seek a 159mila spettatori e 0,6%.

In access. Su Tv8 4Ristoranti ha avuto 515mila spettatori con 1,9%. Su Nove Little big Italy ha trovato 336mila spettatori e l’1,2% di share.

In seconda serata. Su Nove Sapore di mare 2 243mila e 2,5%. Su Tv8 IGT ha avuto 204mila spettatori con 1,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Milan-Crotone)