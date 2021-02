Ascolti Tv pay & free 6 febbraio: Juventus-Roma boom alle 18.00. Tra le free vince Iris con Il Fuggitivo

Il match vinto dai bianconeri per due a zero fa il 9,3% nel preserale. Tra le native digitali free: Su Iris Il fuggitivo è stato visto da 681mila spettatori con il 2,8%. Sul 20 Braven a 487mila spettatori con 1,9% di share. Su Rai4 Bushwick con 482mila spettatori si porta a casa l’1,9%. Italia-Francia su DMAX al 2,3%.

Il contesto: Canale 5 da sola sfiora il 30%. Il calcio pay sfonda nel preserale

Ammiraglie in pista con gli show sabato 6 febbraio e spazio alternativo, quindi, conquistato dalle offerte più precise e complementari. Nel preserale, comunque, su Sky c’era un match di Serie A, Juventus-Roma che, combattuto e divertente, e terminato con la vittoria dei padroni di casa per due a zero, alle 18.00 ha riscosso 1,8 milioni di spettatori con il 9,2%.

Inoltre sulle free in prima serata fa il botto Iris con un classico con Harrison Ford

In prima serata. Su Iris Il fuggitivo è stato visto da 681mila spettatori con il 2,8%. Sul 20 Braven a 487mila spettatori con 1,9% di share. Su Rai4 Bushwick con 482mila spettatori si porta a casa l’1,9%. Su TV8 L’ultima ricchezza ha totalizzato 330mila spettatori con l’1,3%. Sul Nove Sirene ha raccolto 279mila spettatori con l’1,1%.%. Su Rai Premium la replica di Che Dio ci aiuti con 277mila spettatori arriva all’1%. Su TopCrime Perry Mason ha totalizzato 269mila spettatori con l’1,05%. Su RaiMovie Moonlight 266mila spettatori arriva all’1,04%. Su Real Time Cake Star – Pasticcerie in Sfida con 170mila spettatori fa 0,7%. %. Su La7d Body of proof con 115mila spettatori arriva allo 0,44%. Su La5 GfVip 90mila e 0,44%.

Al pomeriggio. Su DMAX la partita ITALIA-FRANCIA per il Guinness Sei Nazioni di rugby (risultato finale 10-50) ha ottenuto 317 mila spettatori ed il 2,3%.

Inoltre in access. Su TV8 4 Ristoranti 424mila spettatori con 1,6% di share e sul Nove I migliori Fratelli di Crozza 298mila spettatori con l’1,2%.

Emanuele Bruno

(nella foto il primo gol di Ronaldo)