Ascolti tv 3 febbraio digital e pay: Italia’s Got Talent cresce e va bene pure Maisano. Draghi time: sfida tesa tra RaiNews24 e SkyTg24

Su SkyUno per IGT 299mila spettatori di flusso e 1,3%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Tv8 Italia’s Got Talent 1,215mln e 5,1%. Su Rai4 Trauma Center 628mila e 2,4%. Su Nove Accordi & Disaccordi 588mila e 2,3%. Su Iris The Town 519mila e 2,1%.

Ascolti Tv ulteriori dei grandi gruppi: altre Rai 6,4% nell’intera giornata e 5,8% in prima serata; altre Mediaset 8,4% e 8,7%.

C’era certamente un folto numero di abbonati Sky a guardare ieri sera – mercoledì 3 febbraio – la sfida molto tattica tra Napoli e Atalanta in Coppa Italia (4,9 milioni di spettatori e 18,5% su Rai1). Ma ad accendere la pay – assieme al monitoraggio della crisi di governo di SkyTg24 – ieri c’è stato anche un evento importante trasmesso pure su SkyUno, oltre che in chiaro su Tv8. La seconda puntata di Italia’s Got Talent – lo show con Mara Maionchi, Frank Matano, Joe Bastianich, Federica Pellegrini e Ludovica Comello – ha avuto sulla pay 299mila spettatori di flusso e 1,3%, con 36 mila spettatori differiti subito dopo. Inoltre, nella fascia 12.00-14.00, caratterizzata dall’arrivo al Colle di Mario Draghi e dalle successive dichiarazioni di accettazione con riserva dell’incarico ricevuto da Sergio Mattarella, SkyTg24 ha lottato alla pari con RaiNews24, staccando TgCom24. Complessivamente le all news, per un evento comunque largamente coperto anche dalle generaliste, hanno avuto 665mila spettatori ed il 4,8% di share. Questa la distribuzione del pubblico: RaiNews24 289mila e 2,1%, SkyTg24 276mila e 2%; TgCom24 99mila e 0,7%. Più in particolare, nei 2.45 minuti di dichiarazioni, su SkyTg24 Draghi ha avuto 380mila spettatori ed il 2,24% di share.

Tra le native digitali free in prima serata vince Tv8 col people show

In prima serata. Su Tv8 Italia’s Got Talent 1,215 mln spettatori e 5,1%. Su Rai4 Trauma Center è stato scelto da 628mila spettatori con il 2,4%. Su Nove Accordi & Disaccordi 588mila e 2,3%. Su Iris The Town è stato visto da 519mila spettatori e 2,1%. Su La5 Quando l’amore va in città ha conseguito 359mila spettatori e 1,4%. Su RaiMovie Non ci resta che il crimine 351mila spettatori e 1,35%. Su 20 per Alba pianeta delle scimmie 308mila e 1,24%. Su Cine34 per Basilicata coast to coast 285mila spettatori e 1,14%. Su RaiPremium Chiara Lubich 255mila e 1%. Su Top Crime per Law & Order 246mila e 0,9%. Su Real Time per Strange Love 207mila e 0,8%. Su Italia2 Il re scorpione2 ha totalizzato 50mila spettatori e 0,2%.

Le altre partite di giornata: Papi da un punto a Corsi e Csaba Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina a 38mila e 0,6% e Ogni mattina dopo il tg a 80mila e 0,5%. Al pomeriggio. Su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 161mila spettatori con 1,1%. In access. Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 665mila spettatori con 2,5%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 381mila spettatori con 1,4%. Su Real Time per Cortesie per gli ospiti 378mila e 1,4%. In preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia a 289mila e 1,2%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 258mila spettatori con 1,2%. In seconda serata. Su Tv8 Piacere Maisano 341mila e 3,1%. Su Nove Migliori fratelli di Crozza 312mila e 2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Italia’s Got Talent)