Marco Giallini e Giorgio Panariello duettano su Rai3, ignorando Covid e politica

Marco Giallini e Giorgio Panariello: «Lo show secondo noi senza politici né virus»

Il Messaggero, pagina 21, di Ilaria Ravarino.

Monologhi e dialoghi, musica dal vivo e interviste, ospiti, amici e due padroni di casa per la prima volta insieme: è un ibrido tra sit-com e talk show serale all’americana il nuovo format portato dal comico toscano Giorgio Panariello, 60 anni, e dall’attore romano Marco Giallini, 57, Lui è peggio di me, a partire da stasera per quattro giovedì consecutivi in prima serata su Rai3. Il titolo richiama una celebre commedia del 1985 di Enrico Oldoini con Adriano Celentano e Renato Pozzetto, ma «Celentano non ce lo possiamo permettere, costa troppo», ha scherzato ieri Panariello, annunciando, come ospiti della prima puntata, i musicisti Marracash, Antonello Venditti, Francesco De Gregori e Paola Turci, l’attrice Kasia Smutniak, lo chef Filippo La Mantia e i giornalisti Piero Dorfles e Marco Travaglio.

L’Ambiente

Separati in casa, ciascuno nel proprio ambiente naturale (Panariello davanti a una scrivania «alla Fabio Fazio», Giallini stravaccato su un divano di pelle «come a casa mia»), i due artisti si esibiranno secondo modalità e tempi diversi, «come due vicini di pianerottolo – ha spiegato Panariello – separati da un corridoio che sarà la nostra zona franca». Giallini, ora alla batteria ora alla chitarra, duetterà con gli ospiti suonando brani italiani e internazionali (P.J. Harvey nella prima puntata), mettendosi alla prova anche con i fornelli.

Panariello, d’altra parte, si esibirà in monologhi rigorosamente depurati da qualsiasi accenno al Covid, «perché vogliamo staccare il cervello dall’attualità» e alla politica, «per non avvelenarci il sangue. Parleremo di noi, delle nostre esperienze. Gli inizi da imbianchino di Giallini, la nostra idea di futuro, ma anche il mondo di oggi. Ossessionato, per esempio, dalle consegne a domicilio».

Gli ospiti

Benvenuti e attesi gli amici di sempre, come Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Vinicio Marchioni, porta chiusa invece ai politici – toscanacci inclusi, assicura Panariello: «Matteo Renzi? Non abbiamo i soldi dell’Arabia Saudita, 80 mila euro non li pigliamo noi in quattro puntate». Per Giallini, atteso nella quarta stagione della fiction Rocco Schiavone – che, assicura, «non sarà l’ultima» – si tratta dell’esordio assoluto da conduttore: «Per me è tutto nuovo, mi sono lasciato guidare. La cosa più difficile? Guardare in macchina, io che ho sempre fatto cinema non ci sono abituato».

Assente per ragioni di sicurezza il pubblico in studio, la cui presenza, ha spiegato Panariello, sarà solo «immaginata. Quando in tv ci si lamenta non è un capriccio: fare un programma senza pubblico è come fare il calcio senza pallone. Noi fingeremo che il pubblico ci sia. Capisco il punto di vista di chi deve fare Sanremo».

(Nella foto Marco Giallini e Giorgio Panariello)