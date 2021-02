Ascolti tv 2 febbraio digital e pay: Mattarella raggiunge 271mila su SkyTg24. Real Time in vetta con Primo Appuntamento e Il Salone delle meraviglie

Su SkyUno 4Hotel 37mila spettatori e 0,13%. In prima serata. Su Real Time Primo Appuntamento 473mila con l’1,7%. Su Rai Movie The Tourist a 471mila e 1,73%. Su Rai4 A lonely place to die 463mila e 1,7%. Su Nove Sei giorni, sette notti 442mila con l’1,7%.

Ascolti tv gruppi: altre Rai 7,1% nell’intera giornata e 6,5% in prima serata; altre Mediaset 8% e 7,3%

È stata la Coppa Italia, in onda su Rai1 martedì 2 febbraio, con Inter-Juventus che ha molto attratto gli spettatori di Sky, ma anche l’informazione, con gli sviluppi della crisi di governo arrivati in prime time, a catalizzare l’attenzione dei telespettatori. Su SkyUno 4 Hotel ha avuto 37mila spettatori di flusso e 0,13%. Su SkyTg24, la salita di Roberto Fico al Colle, ha prodotto su SkyTg24, a cavallo delle 21.00, quasi 200mila spettatori. Poco più tardi sul tg di Giuseppe De Bellis – tra le 21.14 e le 21.21 – le dichiarazioni di Sergio Mattarella che sono state la premessa del pre incarico a Mario Draghi, hanno avuto 271mila spettatori, che si aggiungono a 7,5 milioni circa raggiunti su Rai2, Rai3, Rete4 e La7.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: Rai4 e RaiMovie l’alternativa no-calcio all’ammiraglia pubblica

In prima serata. Su Real Time Primo Appuntamento ha totalizzato 473mila spettatori con l’1,7% di share. Su Rai Movie The Tourist a 471mila spettatori e 1,73%.Su Rai4 A lonely place to die 463mila spettatori e 1,7%. Su Nove Sei giorni, sette notti ha radunato 442 mila spettatori con l’1,7%. Su Iris Arma della gloria a 387mila e 1,43%. Su Rai Premium la replica di Mina Settembre ha conseguito 372mila spettatori e l’1,4%. Sul 20 Push 327mila e 1,3%. Su Tv8 Una Proposta seducente ha avuto 280 mila spettatori e l’1,1%. Su Cine34 Sette chili e sette giorni 229mila spettatori e 0,9%. Su TopCrime Forever 209mila spettatori e 0,74%. Su La5 la replica del Grande Fratello Vip 152mila spettatori e 0,8%. Su Italia2 Scuola di Polizia3 44mila spettatori e 0,17%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 558mila e 2%. Su Nove Deal with it ha raccolto 345mila spettatori e 1,2%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 46mila e 0,7%; Ogni Mattina dopo Il Tg a 61mila e 0,4%. Nel pomeriggio. Vite da copertina a 165mila e 1,2%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 347mila spettatori con l’1,4%. Su Nove Little big Italy a 264mila e 1,2%.

In seconda serata. Su Real Time Il salone delle meraviglie 312mila e 1,7%. Su Tv8 Italia’s got talent 196mila e 1,8%. Su Nove Cambio moglie ha conseguito 129mila spettatori e 1% e 72mila e 1,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Il salone delle meraviglie)