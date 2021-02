Ascolti tv 1 febbraio analisi: Lino Guanciale vola ma non raggiunge Serena Rossi, Iacona fa 1 milione meno di Ranucci e perde con Porro. Cresce GFVip

Ascolti, dietro le ammiraglie c’è The Transporter, il film di Italia 1 con Jason Statham. Sovrapposizione: Porro 6,1% e Iacona 5,9%

Non c’era Sigfrido Ranucci ma Riccardo Iacona, ieri, lunedì primo febbraio, sulla terza rete a contendere pubblico centrato sul target a Lino Guanciale e il fido brigadiere interpretato da Antonio Milo. E questo in teoria favoriva il risultato della seconda puntata de Il Commissario Ricciardi, dopo che al battesimo la fiction firmata dalla Clemart aveva portato a casa 5,951 milioni e 24,1% di share. Con una storia ‘gialla’ più intricata di quella del battesimo, la fiction di Rai1 si è consolidata ma non ha fatto il botto: è arrivata a 5,7 milioni e 23,5% di share perdendo sei decimali di share rispetto al battesimo. La sera prima, l’altro eroe napoletano firmato Maurizio De Giovanni, Mina Settembre (produzione Italian Internationals Film) aveva avuto 6,140 milioni di spettatori e il 24,9% distanziando sideralmente Fabio Fazio, Barbara D’Urso e Massimo Giletti.

Dall’altra parte della barricata il Gf Vip ieri – con una partenza ritardata alle 21.48 e il fine puntata venti minuti dopo l’una di notte è cresciuto fino a 3,432 milioni e 20,3%, in progresso di otto decimali rispetto al lunedì precedente con la puntata che ha salvato col voto popolare Alda D’Eusanio (aveva detto ‘negro’ appena entrata nella casa e rischiava la squalifica, Alfonso Signorini e gli autori si sono lavati le mani lasciando decidere ai telespettatori sulla permanenza in gioco della concorrente) ed eliminato sempre al televoto l’esuberante Carlotta.

Ieri sul terzo gradino del podio non è rimasta Rai3. Il film action di Italia 1, The Transporter, con Jason Statham protagonista, ha avuto 1,672 milioni di spettatori ed il 6,5%, battendo l’informazione e l’approfondimento. Il bilancio della partita tra Riccardo Iacona e Nicola Porro va soppesato.

Se si considera il periodo in cui le due trasmissioni giornalistiche sono andate in onda contemporaneamente, però, Iacona si attesta al 5,9% e Porro al 6,1%. Con il segretario leghista Quarta Repubblica supera quota 2,1 milioni.



Presa Diretta, parlando del sistema sanitario nazionale ha avuto 1,481 milioni di spettatori e il 5,8% di share, rimanendo lontanissimo dal bilancio che sette giorni prima Report aveva conseguito (2,330 milioni di spettatori ed il 9%). Quarta Repubblica, partendo con Matteo Salvini, ‘divagando’ con Stefano Domenicali, proponendo il duo Alessandro Sallusti/Luca Palamara, e poi analizzando le dinamiche e le meccaniche della crisi con un plotone di ospiti (Andrea Mandelli, Matteo Bassetti, Guido Rasi, Luca Ricolfi, Alfonso Celotto, suor Anna Monia Alfieri, Claudio Cerasa, Daniele Capezzone) ha conquistato 1,221 milioni di spettatori ed il 6,3% (1,091 milioni di spettatori con il 5,5% di share sette giorni prima). Se si considera il periodo in cui le due trasmissioni sono andate in onda contemporaneamente, però, Iacona si attesta al 5,9% e Porro al 6,1%. Quarta Repubblica ha fatto il picco con Salvini, a 2,1 milioni nella prima parte del programma.

In questo contesto su Rai2 il telefilm Ncis ha riscosso 1,069 milioni di spettatori ed il 4,1%, mentre è crollata La7, con il film Agorà con Rachel Weisz che ha prodotto solo 346mila spettatori e l’1,5% di share.

Le altre partite di giornata.

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,344 milioni di spettatori e 19,3%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,730 milioni di spettatori con il 17,1%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,237 milioni di spettatori con il 4,5%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,5 milioni di spettatori e 5,7% e Un Posto al Sole 1,8 milioni di spettatori e 6,5%. Su La7 per Otto e Mezzo, con Lina Palmerini, Andrea Scanzi, Antonella Viola ed Evelina Christillin ospiti di Lilli Gruber, 2,342 milioni e 8,4% di share. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Guglielmo Epifani, Luciano Fontana, Maurizio Belpietro, Giovanni Tria e Sebastiano Barisone tra gli ospiti di Barbara Palombelli, 1,590 milioni e 5,9% di share e poi 1,5 milioni e 5,4% di share. Su Rai2 per Tg2 Post con Manuela Moreno e Gennaro Sangiuliano alla conduzione, con ospiti Antonio Tajani e Marina Calderone, ha avuto 941mila e 3,4% di share

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,458 milioni di spettatori e 19,1%, L’Eredità 5,037 milioni di spettatori e 22,9%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,663 milioni di spettatori e 15,4%, Caduta Libera 3,957 milioni di spettatori con il 18,4%. Su Rai3 il TGR 3,472 milioni di spettatori e 15,3%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 11,4% e 16,2%; Storie Italiane 16,7% e 14,3% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 17,3%, 17,5% e 15,1%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 3,7%. Su Rai3 Agorà 7,3% di share, Mi Manda RaiTre al 4,7%. Su La7 Omnibus 4,3%, Coffee Break 4,4%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 14,3%. Su Canale 5 Forum 15,9%. Su Rai2 Fatti Vostri 5,7% e 9,2%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,7%. Su Rai3 Elisir 6,7%, Quante Storie 6%. Su Rete4 Il Segreto 1,4% di share, La Signora in Giallo 3,8%. Su La7 L’Aria che Tira 7,1% e 5,7%.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 12,1%, Il paradiso delle signore 16,8% e Vita in diretta 14,8% di share. Su Canale5 Beautiful 16,5%, Una Vita 16,6%, Uomini e donne 21,9%, Amici 20,1%, il Grande Fratello Vip 20,4%, Daydreamer 16,8%, Pomeriggio Cinque 15,8% e 16,8%. Su Rai 2 Ore 14 3,5%, Detto fatto 4,1%. Su Rai3 Geo 7,2% e 12,5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,7%. Su La7 Tagadà 3,9%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 9,6%. Su Canale 5 il GfVip Night 30,4%. Su Rai 3 Dottori in corsia 4%. Su Italia1 Tiki Taka 5,5% di share.

Alle 20.00: Tg1 6,075 milioni e 24%, Tg5 5,051 milioni e 19,7%; TgLa7 a 1,630 milioni e 6,3%.

Emanuele Bruno

(un momento de Il Commissario Ricciardi)