I dati Auditel? Te li dico il giorno prima

Una palla di vetro per l’audience

Italia Oggi, pagina 16, di Andrea Secchi

L’intelligenza artificiale per prevedere come andranno le audience nei canali, nei programmi e persino nei singoli break in cui l’investitore vuole fare pubblicità. E questo valutando tutte le variabili che possono influire sugli ascolti televisivi, da quelle ordinarie come l’arrivo di una bella giornata che spinge a uscire anziché restare a casa, a quelle straordinarie come una notizia che monopolizza l’attenzione di tutti, dal lockdown di una regione alla didattica a distanza.

È il compito della soluzione che ha sviluppato Media Italia, l’agenzia media del Gruppo Armando Testa guidata da Valentino Cagnetta: 18 mesi di lavoro su una piattaforma sviluppata internamente, un progetto che ha richiesto più tempo del previsto a causa del Covid-19, ma che parallelamente la pandemia ha contribuito a rendere più stabile e robusta: i lockdown, il ricorso allo smart working, sono tutti elementi che hanno modificato l’usuale andamento degli ascolti e anche queste sono variabili che il machine learning, l’apprendimento continuo del sistema, valuta. «Abbiamo iniziato con il progetto un anno e mezzo fa perché sapevamo che avrebbe avuto grandi possibilità di sviluppo e avrebbe consentito di ottenere previsioni basate su dati anziché sull’esperienza delle persone», racconta Cagnetta. «Oggi un sistema del genere è più che mai utile di fronte a un mercato molto più instabile e imprevedibile del passato. Un mercato corto, in cui gli spazi pubblicitari si comprano all’ultimo minuto e con condizioni commerciali ballerine».

L’intelligenza artificiale

Il mercato fa già questa stima, ma basandosi prevalentemente su dati storici e per periodi molto lunghi (trimestri) che coincidono con i listini di vendita. Ai4af (Artificial Intelligence for Audience Forecasting), così si chiama la soluzione, diventa tanto più affidabile quanto ci si avvicina al periodo di pianificazione, nel senso che avvenimenti imprevisti due settimane o una settimana prima possono cambiare radicalmente il panorama degli ascolti. «Un esempio estremo: una guerra, un avvenimento che scombussola un’area, continua Cagnetta, «sono fatti che portano ascolti in determinati spazi e ne sottraggono da altri. Inoltre influenzano anche la distribuzione sui canali dei target, con gli spettatori più anziani che aumentano e quelli più giovani che al contrario sfuggono».

(Nell’immagine il logo Auditel)