La Rai punta sui documentari

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: nel 2019 hanno rappresentato il 31% degli investimenti nel genere audiovisivo nel mondo, quasi raggiungendo la fiction. Ora, in questo mercato in crescita, vuole dire la sua anche viale Mazzini. In società con Arté e France Television. Puntando (molto) sulle Teche.

Rai Doc vuole un mercato che vale quanto la fiction

La Repubblica – Affari&Finanza, pagina 67, di Stefano Carli.

Le piattaforme online, la tv on demand, i grandi archivi di programmi stanno riuscendo dove per anni poco è cambiato: trasformare l’organizzazione produttiva della Rai. Lo scoglio è da sempre superare la tradizionale organizzazione per canali, gioia e delizia di ogni stagione di nomine politiche; portare viale Mazzini ad adeguare le sue articolazioni interne alla domanda del mercato. Nasce così, formalmente un anno fa, ma di fatto, causa Covid, da settembre scorso, Rai Documentari. È il terzo passo verso la orizzontalizzazione del gruppo, dopo la fiction e l’entertainment. L’obiettivo è ambizioso: creare una factory dl prodotto che alimenti un portafoglio di contenuti di alto livello, capace di arricchire il palinsesto delle reti generaliste e tematiche anche attraverso accordi di coproduzione internazionale, valorizzare la filiera audiovisiva nazionale, ma anche, visto che di servizio pubblico si tratta, l’immagine del Paese all’estero.

Ma non c’è solo questo: è il mercato che sta riscoprendo i documentari, come dimostrano il successo di Pompei, della stessa Rai, o di SanPa, su Netlix. «Il momento è particolarmente propizio – spiega Duilio Giammaria, direttore di Rai Documentari, una lunga carriera in Rai, da ultimo come ideatore della serie di inchieste giornalistiche Petrolio -. Lo testimoniano gli investimenti nel settore delle maggiori piattaforme digitali OTT e dei grandi broadcaster europei. Il documentario nel 2019 ha rappresentato il 31% degli investimenti nel genere audiovisivo nel mondo, quasi raggiungendo la fiction».

Cosa succede in Europa

In Europa la BBC si conferma il primo committente con quasi 200 milioni. In Francia si producono 2.000 ore di documentari originali all’anno, con un investimento da parte di France Télévision, la tv pubblica francese, pari a 100 milioni l’anno, più 80 milioni di contributi alla produzione del Centro Nazionale per la Cinematografia. Senza dimenticare Arté, che, con un budget complessivo di 600 milioni, almeno un terzo dei quali dedicato al documentario, è uno dei giganti europei del genere. In Germania, la ZDF ha trasmesso oltre 400 ore di documentari per un investimento dl 50 milioni di euro. in Italia il budget di Rai Documentari non viene rivelato, anche se fonti vicine a viale Mazzini parlano intanto di una quindicina dl milioni, la cifra destinata finora agli acquisti.

«La nostra azione sarà su due fronti – continua Giammaria – saremo produttori e cofinanziatori. Lavoreremo in partnership con realtà come Arté o France Télévision. Pur con budget minori rispetto ai partner europei, abbiamo asset importanti da giocare: per esempio il grande archivio di immagini delle Teche. Rai è tra i pochi grandi broadcaster pubblici titolare dei propri archivi. Che sono un valore riconosciuto dal mercato. Se, mettiamo, in un progetto la nostra partecipazione finanziaria è del 20%, apportando i nostri contenuti, la nostra quota può salire anche fino al 35-40%».

(Nella foto Duilio Giammaria, direttore di Rai Documentari)