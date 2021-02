Facciamo il Festival accogliendo in teatro solo medici e infermieri vaccinati

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: «L'Ariston sarà uno studio televisivo, come quelli che continuiamo a vedere - dice il sindaco di San Remo, Alberto Biancheri -. A me non preoccupa cosa può accadere lì, ma il rischio degli assembramenti in città». E fa intendere che se sarà necessario ci saranno un coprifuoco potenziato e delle “zone rosse” per tenere lontani dall'Ariston e dagli alberghi dei cantanti i fan.

La Stampa, pagina 23, di Giulio Gavino.

«In sala all’Ariston nelle serate del Festival solo sanitari vaccinati, medici, infermieri, volontari delle ambulanze, operatori socio sanitari. Un modo per ringraziare chi in questi undici mesi ha dato il massimo nella lotta al coronavirus e un efficace messaggio verso quella vaccinazione di massa che ci poterà fuori da questo incubo». Il sindaco di San Remo Alberto Biancheri la vede così. Non parla di pubblico, ma di presenza in sala, e si affida ai protocolli che la Rai presenterà domani al Comitato tecnico scientifico del Governo per avere il via libera alla kermesse dal 2 al 6 marzo. «L’Ariston sarà uno studio televisivo, come quelli che continuiamo a vedere in questo periodo – prosegue -. A me non preoccupa cosa può accadere lì, ma il rischio degli assembramenti in città. Ho piena fiducia nei protocollo che saranno presentati e il Comune farà la sua parte per fare in modo che in alcun modo ci possano essere rischi per le persone».

E fa intendere che se sarà necessario ci saranno un coprifuoco potenziato e delle «zone rosse» per tenere lontani dall’Ariston e dagli alberghi dei cantanti i fan. «Quest’anno andrà così – conclude – è un peccato per la città perché Amadeus ha allestito un gran Festival. La nostra città, che vive di turismo, è in grande difficoltà, ma il Festival di Sanremo è un patrimonio nazionale, fa parte della nostra cultura. E se ci sarà una grande audience l’appello a vaccinarsi, con questi sanitari all’Ariston, sarà ancora più amplificato. Slittamenti ad aprile? Non ne so nulla, per me sono confermate le date di inizio marzo».

In attesa del pronunciamento del Cts sulle linee guida per il Festival la situazione in provincia di Imperia è tutt’altro che confortante. Nonostante la Liguria sia tornata gialla il virus ha visto nell’ultima settimana un aumento del 20% di ricoveri e positivi (i primi sono oltre 100, i secondi circa mille, ieri 99 nuovi casi, performance peggiore nel Nord Italia).

