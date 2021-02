Ascolti Tv 30 gennaio: De Filippi sfiora il 30% e allunga su Carlo Conti. Al pomeriggio Maria al 21% con Amici e l’eliminazione in sfida di Arianna

La nuova puntata di C’è’ posta per te su Canale 5 batte ancora la versione wedding di Affari Tuoi. Per Maria De Filippi 6,5 milioni circa e il 29,9% e per Conti (in onda fino alle 22.37) 4,284 milioni ed il 15,9%. Per Amici 3,445 milioni al pomeriggio con Arianna eliminata da Elisabetta in sfida.

Super Maria anche al pomeriggio

Il calcio più appealing (Bologna–Milan e Inter-Sampdoria) stavolta andava in onda sulla pay alle 18.00, mentre in prima serata Dazn proponeva Inter-Benevento, meno influendo sugli equilibri generalisti. Nella griglia di sabato 30 gennaio, così la sfida principale era sempre quella tra Maria De Filippi e Carlo Conti su Rai1, con la campionessa degli ascolti di Canale 5 che con C’è posta per te affrontava ancora Affari Tuoi-Viva gli sposi. I telefilm di Rai2, un docufilm sul centenario della scissione socialista, due family film e Licia Colo su La7 completavano il quadro principale.

Ecco la graduatoria per ascolti. C’è posta con Morandi e Zaniolo cancella i pacchi che perdono quasi un punto di share

Su Canale 5 la terza puntata di C’è Posta per te, con Maria De Filippi alla conduzione e tra gli ospiti Gianni Morandi e Nicolò Zaniolo (accompagnato dalla madre, Francesca), ha conseguito 6,469 milioni ed il 29,9% tra le 21.24 e le 24.35 (6,5 milioni di spettatori e il 29,6% di share sette giorni prima).

Su Rai1 Affari Tuoi-Viva Gli Sposi, con Carlo Conti alla conduzione, i pacchi, e dieci vip in pista (in veste di Dame Orietta Berti, Maddalena Corvaglia, Eva Grimaldi, Juliana Moreira e Anna Tatangelo, con i Cavalieri Ubaldo Pantani, Massimo Ceccherini, Christian De Sica, Nino Frassica e Lillo) con le coppie in gara, ha avuto 4,284 milioni di spettatori ed il 15,9% tra le 20.44 e le 22.37 (4,579 milioni di spettatori e il 16,8% di share sette giorni prima).

Su Rai2 questo il bilancio dei telefilm: per F.B.I. 1,375 milioni e 5,1%; per Blue Bloods 1,271 milioni e 4,8%; per Instinct a 1,017 milioni e 4,4% di share.

Su Italia 1 per la pellicola di animazione oramai cult, Cattivissimo me, 1,329 milioni e 5,1% di share.

Su Rai3 la commedia di Leonardo Pieraccioni, Un fantastico via vai, con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Massimo Ceccherini, Giorgio Panariello, a 1,289 milioni e 5,2% di share.

Su Rete4 per il film Io sto con gli ippopotami, con Bud Spencer e Terence Hill, ha avuto 979mila spettatori e 4% di share.

Su La7 la nuova edizione di Eden-Un pianeta da salvare, con Licia Colò alla conduzione, ha totalizzato 700mila e 3% di share.

Inoltre. Elisabetta Ivankovic sfida Arianna Gianfelici e Amici fa il 21%

Al pomeriggio per Amici, con la clamorosa eliminazione di Arianna Gianfelici, 3,444 milioni e 21,04% di share. Per Verissimo 2,8 milioni e 19,8% e 2,8 milioni e 16,64%. Per ItaliaSì su Rai1 1,458 milioni e 9,8% e 1,9 milioni e 10,9%.

In access. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha ottenuto 4,842 milioni di spettatori con il 18,1%. su Rai3 Le Parole della Settimana ha interessato 1,9 milioni di spettatori e 7,1% di share. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1,340 milioni di spettatori con il 5,1% e 1,313 milioni e 4,9%. Su La7 Otto e Mezzo ha ottenuto 1,319 milioni di spettatori con il 4,9%.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,445 milioni di spettatori e 17,3%, L’Eredità 4,7 milioni di spettatori e 20,9%. Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,730 milioni di spettatori e 14,3%, Caduta Libera 3,9 milioni di spettatori e 17,8%. Su Rai3 TGR a 3 milioni di spettatori e 13,1%

Emanuele Bruno

(nella foto Arianna in un momento di Amici)