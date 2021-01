Ascolti Tv pay & free 29 gennaio: Torino Fiorentina fa il 2,4%. Boom di Rai4 con Bruce Willis

Tante native digitali free approfittano del risultato relativamente più contenuto di Rai1 e Canale 5 venerdì 29 gennaio. In prima serata su Sky c’era un anticipo di Serie A – Torino-Fiorentina – combattuto e divertente, ma a limitato appeal popolare che ha riscosso 642 mila spettatori con il 2,4%.

Inoltre sulle free in prima serata fa il botto Rai4

In prima serata. Su Rai4 Reprisal – Caccia all’Uomo con 721mila spettatori si porta a casa il 2,8%. Su Iris Potere Assoluto è stato visto da 616mila spettatori con il 2,4%. Sul Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 568mila spettatori con il 2,2%. Sul 20 Tomorrowland – Il Mondo di Domani a 540mila spettatori con il 2,2% di share. Su Real Time Cake Star – Pasticcerie in Sfida con 448mila spettatori fa l’1,7%. Su TV8 Creed – Nato per combattere ha totalizzato 398mila spettatori con l’1,7%. Su La5 Rasmus e Johanna 369mila spettatori arriva all’1,41%. Su RaiMovie The Meddler 365mila spettatori arriva all’1,4%. Su Rai Premium la replica de Il Commissario Ricciardi con 261mila spettatori arriva all’1%.

Inoltre in access. Su TV8 Guess my Age 611mila spettatori con il 2,2% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco 491mila spettatori con l’1,8%.

Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 403mila spettatori e 1,7%. Sul Nove Little Big Italy 318mila spettatori e 1.4%.

Emanuele Bruno

(un frame di Reprisal)