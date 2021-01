Ascolti Tv pay & free 28 gennaio: MasterChef fa il 4% col 73% di permanenza. Iris vincente con Tango & Cash

Ascolti Altre, gruppi: per le altre Rai 6,3% nell’intera giornata e 5,4% in prima serata; per le altre Mediaset 7,8% e 8,1%.

Giornata buona e settimana da record per Masterchef su SkyUno. In particolare il programma nella serata di giovedì 28 gennaio, con Napoli-Spezia di Coppa Italia su Rai2, ha corso quasi come i talk politici, sfiorando quota 1 milione di spettatori di flusso. Sulla pay il talent con in giuria Antonio Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri ha avuto su Sky Uno/+1 e on demand, 1,1 milioni di spettatori col 4% di share, in aumento del +21% rispetto all’omologa puntata della scorsa edizione e sostanzialmente stabile rispetto alla scorsa settimana; nel dettaglio, il primo episodio (Ilda Muja peggiore dell’Invention test ed eliminata) ha raggiunto 1,177 milioni di spettatori e il 3,8% di share, con il 71% di permanenza; il secondo, ha totalizzato 1,039 milioni di spettatori e il 4,32% di share (Igor Nori eliminato), con il 75% di permanenza.

Record assoluto per il riscontro sui sette giorni: gli episodi proposti la scorsa settimana hanno raggiunto una media serata di 2,253 milioni di spettatori. È, questo, il risultato più forte delle ultime 4 edizioni: bisogna infatti ritornare alla stagione 6 per trovare una performance al di sopra di questa settimana.

Inoltre sulle free. In prima serata vince Iris davanti a Tv8

In prima serata. Su Iris Tango & Cash a 489mila e 1,9%. Su Tv8 Cani sciolti ha avuto 393mila spettatori e 1,6%. Su RaiMovie The Captive a 391mila e 1,5%. Su La5 Un’ottima annata a 381mila e 1,51%. Su Rai Premium Giuseppe Moscati a 323 mila e l’1,3%. Sul 20 Il Tocco del Male a 319mila e 1,3%. Sul Nove Godzilla a 275mila spettatori e 1,2%. Su RealTime Vite al limite a 240mila e 1,1%. Su TopCrime Major Crimes a 178mila e 0,65%. Su Cine34 Joan Lui a 142mila e 0,55%. Su Rai4 For Life a 141mila e 0,5%.

Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina a 62mila e 1%; Ogni mattina dopo il tg a 81mila e 0,5%.

Nel pomeriggio. Su Tv8 Vite da copertina a 213mila e 1,5%.

In access. Su Tv8 Guess my age 533mila e 1,9%; su Nove Deal with it a 482mila e 1,8%.

In preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 384mila e 1,6%; su Nove Little big Italy a 343mila e 1,5%.

In seconda serata. Su Tv8 First Kill 191mila e 1,1%.

Emanuele Bruno