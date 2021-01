Ascolti tv 28 gennaio: Elena Sofia Ricci (e Gattuso) strapazzano Canale5. Dopo Caserma e Collegio, Pucci pare vintage. Del Debbio al top con Meloni

Sempre 5,5 milioni i fedeli della suora e del convento inquieto di Assisi. Il picco di ascolti di Dritto e rovescio a 2,1 milioni e 7,7% con la Meloni che attacca la ex maggioranza di governo

La crisi di governo permane e si fa sempre più complicata nel giorno della salita al Colle per le consultazioni dei principali partiti e aggregazioni presenti in Parlamento. Giuseppe Conte rischia sempre di più che non ci sia un ‘ter’, e ieri – giovedì 28 gennaio – hanno seguito l’evoluzione della situazione tanti speciali dei tg, con il maratoneta Enrico Mentana presente all’appello.

In prima serata non ci sono stati grandi sconquassi, ma si è rivelata più fragile del previsto la proposta con cui Cologno ha puntato a limitare su Rai1 lo strapotere di Che Dio ci aiuti 6. Elena Sofia Ricci ha conseguito 5,491 milioni e il 23% – otto decimali in più della precedente puntata – lasciandosi a distanza le proposte ‘ambiziose’ di Canale 5, Rai2 e Italia1. Il secondo gradino del podio alla fine è andato al calcio. Sulla seconda rete la partita di Coppa Italia, Napoli-Spezia, vinta nettamente dagli azzurri di Rino Gattuso per quattro a due, ha totalizzato 2,4 milioni di spettatori e 9,1%. Dietro così è arrivata su Canale 5 la pellicola in prima tv Rocketman, il biopic su Elton John, che ha avuto solo 1,928 milioni di spettatori e il 9%. Il bilancio magro dell’ammiraglia commerciale non è servito ad aiutare Italia1.

I docureality by Ilaria Dallatana per Rai2 fanno invecchiare La Pupa e il secchione

La seconda puntata della nuova edizione del docureality La pupa ed il secchione e viceversa, con Andrea Pucci alla conduzione, ha conseguito ‘solo’ 1,594 milioni di spettatori con l’8,2%, rimanendo distante dalle prestazioni dell’esordio (a 1,790 milioni di spettatori con il 9,7%) e da quelle dell’anno passato. Nella precedente edizione condotta da Paolo Ruffini, La pupa ed il secchione e viceversa aveva ottenuto all’esordio 2,564 milioni di spettatori con il 13,1%, e alla seconda puntata con una partita di Coppa Italia degli ottavi come competitor 2,178 milioni di spettatori con l’11%. Il ‘bagno della cultura’ costituiva regolarmente il momento di picco del programma in seconda serata, con Italia 1 di frequente leader di fascia in quel momento. Molto più performante e coerente con i tempi di questa di Italia1, appare per adesso la linea dei ‘docu’ per la generazione zeta di Rai2, con Collegio e Caserma (alla prima puntata) che marciano ampiamente sopra quota 2 milioni di individui e fanno risultati di share maggioritari sulle fasce generazionali più fresche. Dietro i primi, inoltre, ha corso la pellicola in prima tv su Rai3 (Operation Finale a 1,242 milioni di spettatori ed il 4,9%), mentre è stata abbastanza equilibrata la partita dei talk politici di prima serata.

Del Debbio batte di poco Formigli, corre dietro i talk Masterchef

Su Rete4 Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio alla conduzione e avendo tra gli ospiti Giorgia Meloni, Andrea Romano, Annamaria Bernini, Clemente Mastella, Ivan Scalfarotto, Iva Zanicchi e Matteo Ricci, ha conseguito 1,264 milioni e 6,5%. Del Debbio ha fatto un picco da quasi 2,1 milioni ed il 7,7% di share nella fase iniziale del programma, con la segretaria di Fratelli d’Italia in collegamento.

Su La7 Piazzapulita è partito con Paolo Mieli, Antonio Padellaro, Annalisa Cuzzocrea da Corrado Formigli, e poi ha puntato molto nella parte virologica su Andrea Crisanti, Luca Pani, Pierpaolo Sileri, Mariano Amici, Nino Cartabellotta. La trasmissione ha così conseguito 1,161 milioni di spettatori con uno share del 6,1%. Nel periodo in sovrapposizione, comunque, Del Debbio ha avuto 1,263 milioni di spettatori ed il 6,46%, mentre Formigli ha avuto 1,197 milioni di spettatori ed il 6,12%.

Su SkyUno inoltre da registrare la buona prestazione di Masterchef, ieri a 1,108 milioni di spettatori al lordo delle duplicazioni e il 4% di share.

In access rivincita de La7: Lilli a 8,5% distacca Palombelli

Otto e mezzo (2,364 milioni e 8,5%) ha fatto il botto ed ha staccato Stasera Italia (1,495 milioni e 5,6% di share e poi 1,326 milioni e 4,8%).

Le altre partite di giornata. Amadeus vince, Scotti rimonta un po’ Insinna. Bene Costamagna, Panicucci, Merlino, De Filippi

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,145 milioni di spettatori con 18,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,148 milioni di spettatori con uno share del 15%. Su Italia1 CSI Miami 1,296 milioni di spettatori con il 4,7%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,5 milioni di spettatori e 5,8% e Un Posto al Sole 1,8 milioni di spettatori e 6,5%.

Nel preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3,473 milioni di spettatori e 18,6% mentre L’Eredità 5 milioni di spettatori e 22,8%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida a 2,874 milioni di spettatori con il 15,6% di share e Caduta Libera 4,1 milioni di spettatori con il 19,1% di share. Su Rai3 il TGR 2,5 milioni di spettatori con il 12,6% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 12,8% di share e Uno Mattina 15,1%, Storie Italiane 15,8% di share e 15%. Su Canale5 Mattino Cinque 17,7% nella prima parte, 18,5% nella seconda e 15,7% nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,4%. Su Rai3 Agorà 9% di share; Mi Manda RaiTre al 6,4%; su La7 Omnibus 3,3% e 4,8%. Coffee Break 6,4%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,7%. Su Canale 5 Forum 17%. Su Rai2 I Fatti Vostri 8,7%. Su Rai3 Elisir 7,2%. Su La7 L’Aria che Tira 7,5% e 5,5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Nel pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 11,4% e Il Paradiso delle Signore 16%, Speciale Tg1 11,6%. Su Canale5 Beautiful 16,4%, Una Vita 16,7% di share mentre Uomini e Donne 23,2%; Amici di Maria De Filippi al 18,7%, il Grande Fratello Vip 19% di share, Daydreamer 17,5, e Pomeriggio Cinque 16,6% e 16%. Su Rai 2 Ore 14 3%, Detto Fatto 4,8% di share. Su Rai3 Geo 8,7% e 12,1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6%. Su La7 Tagadà 4,6% e 4,7%, TgLa7 Speciale 5%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 11,9% di share. Su Rai 3 Linea Notte 3,7%. Su Italia1 American Pie – Ancora Insieme 8,9% di share.

Alle 20.00. Tg1 a 6,070 milioni e 24,1%; Tg5 a 4,9 milioni e 19,3%; TgLa7 a 1,629 milioni e 6,3%.

Emanuele Bruno

(un momento di Dritto e Rovescio)