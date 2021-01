Ascolti tv 27 gennaio digital e pay: Italia’s Got Talent occupa la scena ‘alternativa’. Il ricordo della Shoah su Rai Storia e Paramount

Su SkyUno per IGT 301mila spettatori di flusso e 1,3%. Ascolti ulteriori dei grandi gruppi: Altre Rai 6,9% nell'intera giornata e 6,8% in prima serata; Altre Mediaset 8,1% e 8,9%.

Ascolti ulteriori dei grandi gruppi: Altre Rai 6,9% nell’intera giornata e 6,8% in prima serata; Altre Mediaset 8,1% e 8,9%.

C’era un’alta percentuale di abbonati Sky tra il pubblico che ieri sera – mercoledì 27 gennaio – ha visto la sfida tra Juventus e Spal in Coppa Italia (4,5 milioni di spettatori e 16,8% su Rai1). Ma ad accendere la pay – oltre al solito presidio attento sulla pandemia e la crisi di governo di SkyTg24 – ieri c’è stato anche un esordio importante su SkyUno, oltre che in chiaro su Tv8. La prima puntata di Italia’s Got Talent – lo show con Mara Maionchi, Frank Matano, Joe Bastianich, Federica Pellegrini e Ludovica Comello – ha avuto sulla pay 301mila spettatori di flusso e 1,3%. Inoltre, lanciata anche da un collegamento su La7 con la Maratona di Enrico Mentana, dopo la Coppa Italia, la nuova puntata di Calciomercato l’Originale è arrivata a quota 114mila spettatori.

Tra le native digitali free in prima serata vince Tv8 col people show, il ricordo dell’Olocausto vivo col film su Paramount e col docu di RaiStoria

In prima serata. Su Tv8 Italia’s Got Talent 1,186 mln spettatori e 5%. Su Paramount Il Bambino col pigiama a righe 685mila e 2,6%. Su Nove Accordi & Disaccordi 455mila e 1,7%. Su RaiPremium Suor Pascalina 443mila e 1,8%. Su RaiMovie Amore e malavita 442mila spettatori e 1,8%. Su 20 per Invasion 401mila e 1,54%. Su Iris The Milionaire ha totalizzato 382mila spettatori e 1,54%. Su Rai4 Morgan ha raccolto 372mila e 1,43%. Su Cine34 per Una piccola impresa meridionale 368mila spettatori e 1,45%. Su La5 Stuck in love ha conseguito 324mila spettatori e 1,26%.%. Su Rai Storia per Testimoni di Auschwitz 261mila e 1%. Su Top Crime per Law & Order 241mila e 0,9%. Su Real Time per Case da incubo 215mila e 0,8%.

Le altre partite di giornata: Papi da un punto a Corsi

Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina a 65mila e 1% e Ogni mattina dopo il tg a 80mila e 0,5%.

Al pomeriggio. Su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 167mila spettatori con 1,1%.

In access. Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 746mila spettatori con 2,7%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 455mila spettatori con 1,7%.

In preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia a 338mila e 1,4%.

In seconda serata. Su Nove Migliori fratelli di Crozza 250mila e 1,6%. Su Tv8 Hitch 204mila e 2,5%.

Emanuele Bruno

(nella foto Italia’s Got Talent)