Ascolti tv analisi 27 gennaio: Coppa Italia soft, salvo Made in Italy. Sciarelli controlla la Caserma. Mentana e Palombelli pari in sovrapposizione

Ad appeal ridotto, vince per ascolti Juventus-Spal di Coppa Italia, che non poteva certo replicare il boom di Inter-Milan della sera prima. Bene ma non benissimo la Caserma e IGT. Made in Italy su Canale5 risale al secondo posto, precedendo Chi l’Ha visto? e la novità di Rai2. Nella sfida degli speciali di prima serata sulla crisi La7 pareggia con Rete4. Strane coppie: Mentana/Di Marzio e Palombelli/Fagnani.

Ascolti tv seconda serata: su Rai1 male Vespa, pur trainato dalla Coppa Italia, quasi raggiunto da Mannoni trainato dalla Sciarelli

Nella giornata del ricordo dell’Olocausto – mercoledì 27 gennaio – c’erano pure le consultazioni avviate dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per cercare una soluzione alla crisi di Governo. Le partite dei quarti di finale Coppa Italia hanno scandito il preserale (Atalanta-Lazio su Rai2 a 2,1 milioni e 11,65%) e influenzato la prima serata. Su Rai1 Juventus-Spal, con la vittoria dei giovani torinesi messi in campo da Andrea Pirlo ha portato a casa 4,5milioni e 16,8%, rimanendo lontana dal risultato eclatante di Inter-Milan della sera prima (7,780 milioni e 27,8%), ma facendo quasi come la partita di Ottavi dei bianconeri di due settimane prima (su Rai1 Juventus-Genoa di Coppa Italia, terminata ai supplementari con la vittoria dei bianconeri tre a due, aveva riscosso 4,865 milioni di spettatori ed il 18,92%).

Parte benino anche Italia’s Got Talent

L’ammiraglia Mediaset ha riproposto la fiction di produzione in prima tv, Made in Italy. Alle prese con il calcio, destinata d un altro target, la storia con Raoul Bova, Greta Ferro, Marco Bocci, Margherita Buy e Stefania Rocca nel cast, si è assicurata 2,685 milioni e l’11,2%, staccando non di molto Federica Sciarelli e la cronaca nera (Chi l’ha visto? a 2,433 milioni di spettatori e 10,8%), ma anche il programma più atteso della serata. Il docureality al battesimo su Rai2, La caserma, ha avuto 2,268 milioni di spettatori ed il 9,9% di share, facendo bene ma non ripetendo del tutto i miracoli de Il Collegio sulla stessa rete, fenomenale su generazione zeta e millennials.

Lontano dal podio, molto staccato, è arrivato anche il film di Italia 1 (Mission Impossible- Rogue Nation, con Tom Cruise, a 1,6 milioni di spettatori e il 7% di share). Altro programma atteso alla prova, la nuova edizione di Italia’s Got Talent: lo show con Mara Maionchi, Frank Matano, Joe Bastianich, Federica Pellegrini e Ludovica Comello ha avuto 1,186 milioni di spettatori ed il 5% su Tv8 e ha raccolto un ulteriore 1,3% live su SkyUno.

Altra sfida: La7 con Mentana e Di Marzio vs. Rete4 che aveva la Fagnani con la Palombelli

Tra i talk di approfondimento tra La7 e Rete4 è stato pareggio in prima serata. Su La7 Speciale TgLa7, con Enrico Mentana in versione e modalità non molto diverse da quelle delle sue tipiche maratone, ha avuto 868mila spettatori e 3,4% ospitando tra gli altri Lina Palmerini, Andrea Purgatori, Marco Damilano e Paolo Mieli e con una chicca di mercato con Gianluca Di Marzio. Su Rete4 Stasera Italia Speciale, con Barbara Palombelli ugualmente indirizzata alle vicende nazionali della politica e in prolungamento del programma dell’access prime time ospitando Tommaso Labate, Augusto Minzolini, Riccardo Molinari, Giampiero Mughini, Angelo Bonelli, Vittorio Sgarbi, Matteo Ricci, Francesco Fagnani, Riccardo Barenghi, Fabrizio Rondolino, Gennaro Migliore, ha riscosso 800mila spettatori e il 3,4%. Nel periodo in sovrapposizione però, Mentana ha marciato al 3,31% e Palombelli al 3,33%.

Ma la partita tra le due reti generaliste d’informazione era cominciata prima. In access c’è stato il solito predominio di Lilli Gruber su Barbara Palombelli e Manuela Moreno: Otto e mezzo è arrivata al 7,5% avendo ospiti Maurizio Landini, Beppe Severgnini, Antonella Viola e Massimo Giannini; Stasera Italia al 5,8% e 5,2% avendo ospiti Marcello Sorgi, Antonio Martino, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Anselma Dell’Olio; Tg2Post al 5% avendo ospiti Licia Ronzulli, Luciano Nobili, Giovanni Toti, Nicola Fratoianni.

Le altre partite di giornata. L’Atalanta disturba i leader

In access. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,387 milioni di spettatori con uno share del 16%. Su Italia1 CSI Miami 1,2 milioni di spettatori con il 4,4%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,3 milioni di spettatori e 5% e Un Posto al Sole 1,935 milioni di spettatori e 7,1%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,257 milioni e 17,1%, L’Eredità 4,780 milioni e 21,4%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,6 milioni di spettatori con 14,1% di share e Caduta Libera 3,845 milioni di spettatori con il 17,5% di share. Su Rai3 TGR 3,359 milioni di spettatori con il 14,5%. Speciale TgLa7 595mila e 3,4%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 11,8% di share e Uno Mattina 17,6%; la prima parte di Storie Italiane 17,6%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 17,1% nella prima parte, 16,9% nella seconda e 15,4% nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,8%. Su Rai3 Agorà 8,4% di share; Mi Manda RaiTre al 5,4%. Su La7 Omnibus 4,5%. A seguire Coffee Break 6,2%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 13,2%. Su Canale 5 Forum 17,5%. Su Rai2 I Fatti Vostri 7,5% nella prima parte e 9,6% nella seconda. Su Rai3 Elisir 7,5%, Quante Storie 6,8%. Su Rete4 Il Segreto 1,1% di share e La Signora in Giallo 4,6%. Su La7 L’Aria che Tira 7,3% e 5,1%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 11,7%; Il Paradiso delle Signore 15,8%, Speciale Tg1 10,7%. Su Canale5 Beautiful 16,8%, Una Vita 16,8%, Uomini e Donne 22,3%, Amici 17,9%, Grande Fratello Vip 19%, Daydreamer 17,6%, Pomeriggio Cinque 16,3%, 16,4%. Su Rai2 Ore 14 3,5%, Detto Fatto 5,5%. Su Italia1 I Simpson 5%, 5,4% e 4,6%. Su Rai3 Aspettando Geo 11%, Geo 12%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6%. Su La7 Tagadà 3,7% e 4,5%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 5,9% e 9,4% di share. Su Canale 5 Il Pianista 8,8%. Su Rai2 Restart 4,2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 8,7%. Alle 20.00. Tg1 a 6,028 milioni e 23,9%; Tg5 a 5,070 milioni e 19,8%; e TgLa7 a 1,536 milioni e 6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Speciale TgLa7)