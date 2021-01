Ascolti tv 25 gennaio digital e pay: SkyCinema si accende con Robert De Niro. Iris col biopic su Bruce Lee di Rob Cohen

Su SkyCinema Nonno questa volta è guerra a 264mila spettatori complessivi. Tra le native digitali free in prime time: Su Iris Dragon La storia di Bruce Lee 482mila e 1,9%. Su Tv8 4 Ristoranti 445mila e 1,64%. Su Rai4 The Prodigy 376mila e 1,4%. Su RaiMovie Silverado 360mila e 1,4%.

Ascolti Tv, cinema e format nell’offerta a più ridotto tenore di calcio della pay

Calcio quasi fermo e film in evidenza nella proposta di Sky di lunedì 25 gennaio 2021. Su SkyCinema la prima tv di Nonno questa volta è guerra con Robert de Niro, Uma Thurman, Jane Seymour e Cristopher Walken, ha riscosso 264mila spettatori complessivi. Inoltre su SkyUno Hell’s Kitchen Usa ha avuto 63mila spettatori di flusso e 0,23%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: sul podio prevale la tematica di cinema di Mediaset

In prima serata. Su Iris Dragon La storia di Bruce Lee a 482mila e 1,9%. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 445mila spettatori e 1,64%. Su Rai4 The Prodigy – Il Figlio del Male 376mila spettatori e 1,4%. Su Rai Movie Silverado a 360mila spettatori e 1,4%. Su Cine34 La vita è bella 345mila spettatori e 1,3%. Su Nove lo spettacolo Ma tu di che segno 6? ha conseguito 316mila spettatori e 1,3%. Su Rai Premium Miracolo a Manhattan 306mila spettatori e 1,2%. Sul 20 Hunger Games-Il canto della rivolta 238mila e 0,9%. Su Real Time Vite al Limite ha raccolto 205mila spettatori e 0,8%. %. Su TopCrime Csi 161mila spettatori e 0,6%.Su La5 Rosamunde Pilcher 152mila spettatori e 0,6%.

Nella altre fasce

In day time. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 49mila spettatori con lo 0,7% e poi 78mila spettatori con lo 0,5% Dopo Il Tg. Su RaiSport la Coppa del Mondo di Sci a 275mila spettatori e 3,5%. Al pomeriggio. Su Rai Movie La Resa dei Conti 399mila spettatori con il 3%. Su TV8 Una Tradizione di Famiglia 303mila spettatori con il 2,3%. Vite da Copertina 121mila spettatori con lo 0,8%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 610mila e 2,2%. Su Nove Deal with it ha raccolto 404mila spettatori e 1,5%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 403mila spettatori con l’1,6%. In seconda serata su Tv8 Prospettive di un delitto 224mila e 2,3%. Su Nove Operazione vacanze ha conseguito 180mila spettatori e 1,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Nonno questa volta è guerra)