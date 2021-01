Ascolti tv 25 gennaio analisi: Ricciardi corre come Mina Settembre anche perché Ranucci parlando di vaccini torna su. Crisi: super Gruber e Costamagna

Sfida degiovanniana e tutta interna a Rai1: l’ambizioso Il Commissario Ricciardi non batte Mina Settembre (in onda la sera prima e una settimana prima) e per adesso rimane sideralmente lontano da Montalbano, ma travolge il Grande Fratello Vip, dove Dayane Mello è stata eletta prima finalista. Report stronca Porro e con la crisi in evoluzione vanno fortissimo la Gruber in access e Agorà al mattino.

Ascolti Tv, dietro le ammiraglie c’è Report, risalito ai soliti livelli, e questo contiene il botto di Guanciale e Milo

Per Lino Guanciale e il fido Antonio Milo non era il Gf Vip (ieri, lunedì 25 gennaio in crescita a 3,4 milioni e 19,5% con la puntata che ha portato in finale Dayane Mello), il vero punto di riferimento, il ‘nemico’ da battere, visto che era chiaro come Alfonso Signorini fosse destinato in partenza ad essere onorevolmente surclassato. E prima che con Montalbano, la fiction firmata Maurizio De Giovanni, Il Commissario Ricciardi – ambizioso progetto di avviare il cammino di successo di un nuovo poliziotto immaginario, con la sbrilluccicante Vigata ‘sostituita’ dalla splendida Napoli noir e immaginaria degli anni del ventennio del secolo passato – si confrontava innanzi tutto con un altro prodotto napoletano inventato dallo stesso autore.

Mina stai Serena

La sera prima Mina Settembre aveva portato a casa ben 6,250 milioni di spettatori ed il 24,9%, in crescita dopo le prime due puntate già brillanti; e sette giorni prima, comunque, Serena Rossi e Giuseppe Zeno avevano travolto il Grande Fratello Vip. Ieri Guanciale e company hanno portato a casa 5,951 milioni e 24,1% di share, arrivando ad una soglia che non rende ancora legittimo il paragone con la saga camilleriana (si tratta di un risultato ottimo, ma che Luca Zingaretti ha raggiunto spesso anche con delle repliche all’ennesimo passaggio), ma dice che è pertinente quello con il ‘cuginetto’, il decisamente più pop e facile Mina Settembre. Lunedì scorso – c’è però da registrare – Serena Rossi aveva potuto approfittare del difetto di competitività momentaneo di una puntata moscia di Report, crollato al 5%. Ieri il programma di Sigfrido Ranucci è tornato invece sui suoi livelli conquistando il terzo gradino del podio parlando di vaccini e monopattini, a quota 2,330 milioni di spettatori ed il 9%. Ranucci così ha battuto nettamente il film action di Italia 1, Safe, comunque arrivato all’apprezzabile quota di 1,877 milioni di spettatori ed il 7,2%.

Sul quinto gradino della graduatoria, confermandosi sui soliti livelli, si è issato Nicola Porro. Quarta Repubblica, ospitando tra gli altri Antonio Bassolino, Nunzia De Girolamo, Calogero Mannino, Pierpaolo Sileri, Antonio Tajani, Giorgio Palù, Sabino Cassese, Carlo Nordio, suor Anna Monia Alfieri, Domenico Mambelli, Alessandro Sallusti, Luca Telese, Piero Sansonetti, Angela Mauro, Daniele Capezzone, Nicola Lagioia, Matteo Bassetti, Andrea Romano, Vittori Feltri e Vittorio Sgarbi, ha conquistato 1,091 milioni di spettatori ed il 5,6%(1,1 milioni di spettatori con il 5,6% di share sette giorni prima)

Su Rai2 il telefilm Ncis ha riscosso 828mila spettatori ed il 3,2%. Mentre sulla La7, dopo 5 Anni senza Giulio (l’intervista integrale realizzata in esclusiva a Claudio e Paola Regeni, trasmessa durante Propaganda Live del 31 dicembre a 710mila spettatori e 2,5%) il film Schegge di paura ha prodotto 446mila spettatori e il 2% di share.

Le altre partite di giornata. Mattino e pomeriggio boom per Canale5, volano Panicucci e Uomini e Donne. Alla sera dominano Insinna e Amadeus. Gruber da record, che catastrofe da Moreno mister Confindustria

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,750 milioni di spettatori e 20,6%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,594 milioni di spettatori con il 16,5%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,2 milioni di spettatori con il 4,3%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,484 milioni di spettatori e 5,5% e Un Posto al Sole 1,838 milioni di spettatori e 6,6%. Su La7 per Otto e Mezzo, con Franco Bernabè, Andrea Scanzi, Mariolina Sattanino e Massimo Franco ospiti di Lilli Gruber, 2,6 milioni e 9,4% di share. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Cesara Buonamici, Clemente Mastella, Maurizio Belpietro, Domenico Siniscalco tra gli ospiti di Barbara Palombelli, 1,6 milioni e 5,9% di share e poi 1,466 milioni e 5,2% di share. Su Rai2 per Tg2 Post con Manuela Moreno e Gennaro Sangiuliano alla conduzione, con ospiti Luciano Fontana e Carlo Bonomi, ha avuto 986mila e 3,5% di share

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,767 milioni di spettatori e 19,7%, L’Eredità 5,450 milioni di spettatori e 24,2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,5 milioni di spettatori e 14%, Caduta Libera 3,887 milioni di spettatori con il 17,9%. Su Rai3 il TGR 3,461 milioni di spettatori e 14,9%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 12,6% e 16,7%; Storie Italiane 17,5% e 15,4% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 18,4%, 18,4% e 14,3%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 4,2%. Su Rai3 Agorà 9% di share, Mi Manda RaiTre al 6,3%. Su La7 Omnibus 4,1%, Coffee Break 5,1%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 14,6%. Su Canale 5 Forum 16,5%. Su Rai2 Fatti Vostri 5,8% e 7,8%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,5%. Su Rai3 Elisir 7,4%, Quante Storie 6,5%. Su Rete4 Il Segreto 1,1% di share, La Signora in Giallo 4,1%. Su La7 L’Aria che Tira 6,7% e 5,1%.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 12,6%, Il paradiso delle signore 17,2% e Vita in diretta 15,2% di share. Su Canale5 Beautiful 17%, Una Vita 17,5%, Uomini e donne 22,4%, Amici 20,1%, il Grande Fratello Vip 20,4%, Daydreamer 19%, Pomeriggio Cinque 15,8% e 16,3%. Su Rai 2 Ore 14 3%, Detto fatto 4,5%. Su Rai3 Geo 7,5% e 12,2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,1%. Su La7 Tagadà 3,9% e 4%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 9,7%. Su Rai2 Voice Anatomy 1,9%. Su Canale 5 il GfVip Live 19,5%. Su Rai 3 Dottori in corsia 5,2%. Su Italia1 Tiki Taka 4,5% di share. Alle 20.00: Tg1 6,382 milioni e 24,7%, Tg5 5,164 milioni e 19,7%; TgLa7 a 1,757 milioni e 6,7%.

Emanuele Bruno

(Un momento de Il commissario Ricciardi)